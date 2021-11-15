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В Мурманской области разрешили вход в магазины для детей без QR-кодов
В Мурманской области разрешили вход в магазины для детей без QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021
В Мурманской области разрешили вход в магазины для детей без QR-кодов
Родители в Мурманской области смогут проходить в магазины, торгующие детским питанием и одеждой, без QR-кодов с 16 ноября, но эта мера будет временной, сообщил... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:04
2021-11-15T09:04
распространение коронавируса
общество
дети
мурманская область
здоровье - общество
андрей чибис
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Родители в Мурманской области смогут проходить в магазины, торгующие детским питанием и одеждой, без QR-кодов с 16 ноября, но эта мера будет временной, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Чибис сообщил, что получил много сообщений от родителей региона с просьбой разрешить доступ в магазины, где продают детское питание и одежду, без QR-кодов.В Мурманской области с 11 ноября проход в торговые центры и непродовольственные магазины осуществляется только по предъявлению QR-кодов. Также документ о вакцинации или его альтернативы требуются для прохода в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, салоны красоты, сауны и прочие учреждения.
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общество, дети, мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:04 15.11.2021
 
В Мурманской области разрешили вход в магазины для детей без QR-кодов

Родители в Мурманской области смогут проходить в магазины с детскими товарами без QR-кодов

© Depositphotos / olenka-2008Отдел с подгузниками в супермаркете
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / olenka-2008
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Родители в Мурманской области смогут проходить в магазины, торгующие детским питанием и одеждой, без QR-кодов с 16 ноября, но эта мера будет временной, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Чибис сообщил, что получил много сообщений от родителей региона с просьбой разрешить доступ в магазины, где продают детское питание и одежду, без QR-кодов.
"В рамках временной меры мы решили позволить родителям без QR-кодов посещать такие магазины. С 16 ноября в магазины, расположенные в торговых центрах или отдельно расположенных, проход будет разрешен без предъявления кодов, как и в продуктовые магазины", - сказал Чибис, напомнив, что с 1 февраля 2022 года планируется введение QR-кодов на федеральном уровне.
В Мурманской области с 11 ноября проход в торговые центры и непродовольственные магазины осуществляется только по предъявлению QR-кодов. Также документ о вакцинации или его альтернативы требуются для прохода в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, салоны красоты, сауны и прочие учреждения.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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