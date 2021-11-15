https://ria.ru/20211115/kultivator-1759068541.html

В Липецкой области начали серийный выпуск нового культиватора

В Липецкой области начали серийный выпуск нового культиватора - РИА Новости, 15.11.2021

В Липецкой области начали серийный выпуск нового культиватора

На грязинском культиваторном заводе начался серийный выпуск нового дискового культиватора для внесения в почву жидких удобрений, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:43

2021-11-15T10:43

2021-11-15T10:43

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. На грязинском культиваторном заводе начался серийный выпуск нового дискового культиватора для внесения в почву жидких удобрений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, культиватор позволяет работать и на сплошном поле, и в междурядье. Использование дискового ножа обеспечивает минимальное разрушение верхнего слоя почвы.Артамонов отметил, что инвестиции в конструкторские разработки и создание опытного образца культиватора составили почти девять миллионов рублей.До конца месяца будут сданы еще два культиватора, один из которых будет использоваться на полях в Елецком районе. Ранее это хозяйство рассматривало покупку аналогичной машины американского производства, но по результатам изучения всех характеристик остановилось на продукции родного региона."В Липецкой области в полной мере используются возможности замещения импортных машин и оборудования аналогами российского производства", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211111/eksport-1758579292.html

елецкий район

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елецкий район, игорь артамонов