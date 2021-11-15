https://ria.ru/20211115/krov-1759147259.html
Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2021 году
Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2021 году - РИА Новости, 15.11.2021
Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2021 году
Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:20
2021-11-15T16:20
2021-11-15T16:20
новости подмосковья
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донорство
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-служба минздрава региона."С начала 2021 года учреждения Службы крови Московской области заготовили 57,7 тонны донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в Подмосковье, благодаря донорам, также осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови."Донорская кровь необходима для помощи тем, кто нуждается в переливании. Это пострадавшие в ДТП, пациенты сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тысяч донаций. Важно, что более 90% из них - на безвозмездной основе", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
https://ria.ru/20211115/naselenie-1759113925.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), донорство
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье
в 2021 году, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"С начала 2021 года учреждения Службы крови Московской области заготовили 57,7 тонны донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Подмосковье, благодаря донорам, также осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
"Донорская кровь необходима для помощи тем, кто нуждается в переливании. Это пострадавшие в ДТП, пациенты сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тысяч донаций. Важно, что более 90% из них - на безвозмездной основе", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.