15:01 15.11.2021 (обновлено: 15:14 15.11.2021)
Мишустин заявил о ежедневном мониторинге доступности лекарств и кислорода
Правительство ведет ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода для COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ ежедневно ведет мониторинг доступности в регионах лекарств и кислорода для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой. Это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей. По поручению президента правительство ведет ежедневный мониторинг доступности в регионах кислорода и медикаментов, необходимых при коронавирусе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.