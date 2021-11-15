Мишустин заявил о ежедневном мониторинге доступности лекарств и кислорода

"Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой. Это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей. По поручению президента правительство ведет ежедневный мониторинг доступности в регионах кислорода и медикаментов, необходимых при коронавирусе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.