11:42 15.11.2021 (обновлено: 12:41 15.11.2021)
В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2664 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 38 823 инфицированных, темп прироста снизился с 0,43 до 0,42 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.
Умерли 1211 человек (вчера было 1219). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.
Выписались после лечения 27 972 пациента.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3789 (днем ранее было 3734), Санкт-Петербурге — 2968, Подмосковье — 2666, Самарской области — 1798, Крыму — 860, Нижегородской области — 779, Воронежской — 758, Свердловской — 725, Красноярском крае — 721, Пермском — 697.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 20, а в Калмыкии — 39.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 109 094, из них 256 597 человек скончались, 7 812 557 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.