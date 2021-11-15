Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759081261.html
В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19
В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:42
2021-11-15T12:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_6181d8de6eaf24338d12aaa3651da1fd.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2664 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 38 823 инфицированных, темп прироста снизился с 0,43 до 0,42 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.Умерли 1211 человек (вчера было 1219). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.Выписались после лечения 27 972 пациента.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3789 (днем ранее было 3734), Санкт-Петербурге — 2968, Подмосковье — 2666, Самарской области — 1798, Крыму — 860, Нижегородской области — 779, Воронежской — 758, Свердловской — 725, Красноярском крае — 721, Пермском — 697.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 20, а в Калмыкии — 39.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 109 094, из них 256 597 человек скончались, 7 812 557 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/koronavirus-1758758479.html
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759066444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c75e9779d515ad0351142f9ed3cbb1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 15.11.2021 (обновлено: 12:41 15.11.2021)
 
В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке
Машины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2664 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 38 823 инфицированных, темп прироста снизился с 0,43 до 0,42 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.
Умерли 1211 человек (вчера было 1219). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
Иммунолог назвал "самый плохой" для человека путь эволюции коронавируса
Выписались после лечения 27 972 пациента.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3789 (днем ранее было 3734), Санкт-Петербурге — 2968, Подмосковье — 2666, Самарской области — 1798, Крыму — 860, Нижегородской области — 779, Воронежской — 758, Свердловской — 725, Красноярском крае — 721, Пермском — 697.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 20, а в Калмыкии — 39.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 109 094, из них 256 597 человек скончались, 7 812 557 вылечились.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 10:38
Вечорко рассказал, как мотивировал незнакомую пару привиться от COVID-19
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
Лента новостейМолния
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе