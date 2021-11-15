https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759081261.html

В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19

В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В России зафиксировали 38 420 новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:42

2021-11-15T11:42

2021-11-15T12:41

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2664 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 38 823 инфицированных, темп прироста снизился с 0,43 до 0,42 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.Умерли 1211 человек (вчера было 1219). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.Выписались после лечения 27 972 пациента.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3789 (днем ранее было 3734), Санкт-Петербурге — 2968, Подмосковье — 2666, Самарской области — 1798, Крыму — 860, Нижегородской области — 779, Воронежской — 758, Свердловской — 725, Красноярском крае — 721, Пермском — 697.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 20, а в Калмыкии — 39.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 109 094, из них 256 597 человек скончались, 7 812 557 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/koronavirus-1758758479.html

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759066444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии