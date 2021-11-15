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https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759049708.html
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких - РИА Новости, 15.11.2021
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:09
2021-11-15T08:17
распространение коронавируса
мурманская область
здоровье - общество
андрей чибис
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные."В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию", - написал Чибис, добавив, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.
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мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
08:09 15.11.2021 (обновлено: 08:17 15.11.2021)
 
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких

Мурманский губернатор Чибис ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в кругу близких

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные.
"В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию", - написал Чибис, добавив, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.
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Распространение коронавирусаМурманская областьЗдоровье - ОбществоАндрей ЧибисКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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