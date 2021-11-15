https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759049708.html

Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких

Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких - РИА Новости, 15.11.2021

Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:09

2021-11-15T08:09

2021-11-15T08:17

распространение коронавируса

мурманская область

здоровье - общество

андрей чибис

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168220_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5c7ae75fe38e8ad78aaa5936562db8c7.jpg

МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные."В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию", - написал Чибис, добавив, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19