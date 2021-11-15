https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759049708.html
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких - РИА Новости, 15.11.2021
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:09
2021-11-15T08:09
2021-11-15T08:17
распространение коронавируса
мурманская область
здоровье - общество
андрей чибис
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168220_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5c7ae75fe38e8ad78aaa5936562db8c7.jpg
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные."В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию", - написал Чибис, добавив, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168220_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_68ff3b4942be119a9952f0bd887ffb7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
08:09 15.11.2021 (обновлено: 08:17 15.11.2021)
Губернатор Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у близких
Мурманский губернатор Чибис ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в кругу близких