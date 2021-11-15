Югра планирует заключить контракт на второй мост через Обь в 2022 году
Югра планирует заключить контракт на второй мост через Обь в первом квартале 2022 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Госконтракт на строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе планируется заключить в первом квартале 2022 года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Ранее сообщалось о проектировании второго моста через Обь в Сургутском районе, который, как предполагается, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард. Первый мост протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.
"Сегодня мы работаем над конкурсной документацией и планируем провести торги, заключить государственный контракт в первом квартале 2022 года и начать производство строительно-монтажных работ. Если так, то срок завершения, ввода в эксплуатацию объекта – 2025 год", - сказала Комарова в ходе пресс-конференции.
По ее словам, в настоящее время выполнена проектно-сметная документация, получены положительные заключения Главгосэкспертизы. По проекту, строительство объекта от начала производства строительно-монтажных работ займет 42 месяца.
Как уточнила губернатор, протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе сам мост – 1 километр 760 метров. Стоимость строительства моста и автодороги с четрехполосным движением в плановый срок реализации 2022-2025 год – 62,87 миллиарда рублей.
"В расчете этой стоимости по правилам, которые действуют для формирования проектно-сметной документации, конкурсной документации учтены рыночные изменения стоимости строительных материалов в соответствии с индексами-дефляторами Минэкономразвития. Если цены на строительные материалы, конструкции в этот период будут выше, чем расчетные с применением коэффициентов, то есть решение правительства Российской Федерации о возможном изменении стоимости проекта, если в ходе строительства наступили такие форс-мажорные обстоятельства", - уточнила глава региона.
Она добавила, что учитывая высокую капиталоемкость проекта, в сентябре текущего года в правительство РФ была подана заявка на получение бюджетного кредита из федерального бюджета в размере 12,9 миллиарда рублей.