https://ria.ru/20211115/kontrakt-1759149792.html

Югра планирует заключить контракт на второй мост через Обь в 2022 году

Югра планирует заключить контракт на второй мост через Обь в 2022 году - РИА Новости, 15.11.2021

Югра планирует заключить контракт на второй мост через Обь в 2022 году

Госконтракт на строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе планируется заключить в первом квартале 2022 года,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:35

2021-11-15T16:35

2021-11-15T16:35

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

тюмень

обь

наталья комарова

главгосэкспертиза

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Госконтракт на строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе планируется заключить в первом квартале 2022 года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Ранее сообщалось о проектировании второго моста через Обь в Сургутском районе, который, как предполагается, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард. Первый мост протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением."Сегодня мы работаем над конкурсной документацией и планируем провести торги, заключить государственный контракт в первом квартале 2022 года и начать производство строительно-монтажных работ. Если так, то срок завершения, ввода в эксплуатацию объекта – 2025 год", - сказала Комарова в ходе пресс-конференции.По ее словам, в настоящее время выполнена проектно-сметная документация, получены положительные заключения Главгосэкспертизы. По проекту, строительство объекта от начала производства строительно-монтажных работ займет 42 месяца.Как уточнила губернатор, протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе сам мост – 1 километр 760 метров. Стоимость строительства моста и автодороги с четрехполосным движением в плановый срок реализации 2022-2025 год – 62,87 миллиарда рублей."В расчете этой стоимости по правилам, которые действуют для формирования проектно-сметной документации, конкурсной документации учтены рыночные изменения стоимости строительных материалов в соответствии с индексами-дефляторами Минэкономразвития. Если цены на строительные материалы, конструкции в этот период будут выше, чем расчетные с применением коэффициентов, то есть решение правительства Российской Федерации о возможном изменении стоимости проекта, если в ходе строительства наступили такие форс-мажорные обстоятельства", - уточнила глава региона.Она добавила, что учитывая высокую капиталоемкость проекта, в сентябре текущего года в правительство РФ была подана заявка на получение бюджетного кредита из федерального бюджета в размере 12,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211115/yugra-1759121773.html

https://ria.ru/20211115/neft-1759108678.html

https://ria.ru/20211028/dorogi-1756626381.html

сургутский район

тюмень

обь

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сургутский район, тюмень, обь, наталья комарова, главгосэкспертиза, ханты-мансийский автономный округ