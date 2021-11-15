https://ria.ru/20211115/kody-1759158911.html

Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах

Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021

Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах

Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах, в связи с этим она считает необходимым... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:07

2021-11-15T17:07

2021-11-15T17:07

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

анна кузнецова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758822212_0:126:3158:1902_1920x0_80_0_0_0f01f5228ae1eb3f942b41a158291ca0.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах, в связи с этим она считает необходимым внимательно изучить все предложенные в документе меры, а также провести анализ предложенных норм.Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."И если то, что здоровье граждан – это высшая ценность и нужно максимально сберечь его вопросов не вызывает, то по мерам, предложенным в документе, есть тревоги. В связи с этим уже накопилось множество вопросов по содержанию документа", - сказала Кузнецова журналистам.По ее словам, необходимо внимательно изучить все меры, провести анализ предложенных норм, выбрать наиболее удобные форматы для его обсуждения, "чтобы иметь возможность корректировки принимаемых решений и поиска ответов на возникшие у многих вопросы".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, анна кузнецова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19