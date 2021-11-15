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Распространение коронавируса
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Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах
Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021
Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах
Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах, в связи с этим она считает необходимым... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:07
2021-11-15T17:07
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
анна кузнецова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах, в связи с этим она считает необходимым внимательно изучить все предложенные в документе меры, а также провести анализ предложенных норм.Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."И если то, что здоровье граждан – это высшая ценность и нужно максимально сберечь его вопросов не вызывает, то по мерам, предложенным в документе, есть тревоги. В связи с этим уже накопилось множество вопросов по содержанию документа", - сказала Кузнецова журналистам.По ее словам, необходимо внимательно изучить все меры, провести анализ предложенных норм, выбрать наиболее удобные форматы для его обсуждения, "чтобы иметь возможность корректировки принимаемых решений и поиска ответов на возникшие у многих вопросы".
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общество, госдума рф, здоровье - общество, анна кузнецова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:07 15.11.2021
 
Кузнецова предложила изучить меры, предложенные законопроектом о QR-кодах

Кузнецова: у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБармен проверяет QR-код у посетительницы бара
Бармен проверяет QR-код у посетительницы бара - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что у россиян накопилось множество вопросов по законопроекту о QR-кодах, в связи с этим она считает необходимым внимательно изучить все предложенные в документе меры, а также провести анализ предложенных норм.
Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
"И если то, что здоровье граждан – это высшая ценность и нужно максимально сберечь его вопросов не вызывает, то по мерам, предложенным в документе, есть тревоги. В связи с этим уже накопилось множество вопросов по содержанию документа", - сказала Кузнецова журналистам.
По ее словам, необходимо внимательно изучить все меры, провести анализ предложенных норм, выбрать наиболее удобные форматы для его обсуждения, "чтобы иметь возможность корректировки принимаемых решений и поиска ответов на возникшие у многих вопросы".
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
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