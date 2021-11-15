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Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител
Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител - РИА Новости, 15.11.2021
Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител
Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам, у которых есть высокие титры антител, но они... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:48
2021-11-15T18:30
распространение коронавируса
общество
челябинская область
здоровье - общество
ольга мухометьярова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам, у которых есть высокие титры антител, но они переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимптомно."Отправила депутатский запрос в Роспотребнадзор, Генеральному прокурору и Минздрав РФ с просьбой принять решение в отношении граждан с высокими титрами антител, которые переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимтомно. Данной категории граждан очень много и в настоящий момент они не могут получить QR-код", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Официальным комментарием Роспотребнадзора по этому поводу РИА Новости пока не располагает.По данным минздрава региона, в области подтверждено 118 571 случай заболевания COVID-19 (+ 585 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).
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общество, челябинская область, здоровье - общество, ольга мухометьярова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:48 15.11.2021 (обновлено: 18:30 15.11.2021)
 
Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител

В Челябинске депутат предложила выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 без симптомов

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам, у которых есть высокие титры антител, но они переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимптомно.
"Отправила депутатский запрос в Роспотребнадзор, Генеральному прокурору и Минздрав РФ с просьбой принять решение в отношении граждан с высокими титрами антител, которые переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимтомно. Данной категории граждан очень много и в настоящий момент они не могут получить QR-код", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Официальным комментарием Роспотребнадзора по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 118 571 случай заболевания COVID-19 (+ 585 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).
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