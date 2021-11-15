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Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител

Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител - РИА Новости, 15.11.2021

Челябинский депутат предложила выдавать QR-коды при высоких титрах антител

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам, у которых есть высокие титры антител, но они... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:48

2021-11-15T17:48

2021-11-15T18:30

распространение коронавируса

общество

челябинская область

здоровье - общество

ольга мухометьярова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам, у которых есть высокие титры антител, но они переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимптомно."Отправила депутатский запрос в Роспотребнадзор, Генеральному прокурору и Минздрав РФ с просьбой принять решение в отношении граждан с высокими титрами антител, которые переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимтомно. Данной категории граждан очень много и в настоящий момент они не могут получить QR-код", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Официальным комментарием Роспотребнадзора по этому поводу РИА Новости пока не располагает.По данным минздрава региона, в области подтверждено 118 571 случай заболевания COVID-19 (+ 585 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).

челябинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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