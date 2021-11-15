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Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы
Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы - РИА Новости, 15.11.2021
Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы
Военнослужащие Центрального военного округа передали в медучреждения республик Хакасия и Тува первую партию медицинского кислорода – 200 баллонов, сообщает в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:15
2021-11-15T08:15
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика хакасия
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа передали в медучреждения республик Хакасия и Тува первую партию медицинского кислорода – 200 баллонов, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО."Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Хакасия, передали более 200 баллонов газообразного кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Республиках Хакасия и Тыва", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что передача кислорода в медучреждения проводится по их заявкам по объемам, необходимым для лечения пациентов. Для этих целей на территории воинского подразделения был развернут кислородно-добывающий комплекс и организовано круглосуточное дежурство.По поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусом в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.
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общество, республика тыва, республика хакасия, здоровье - общество, центральный военный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:15 15.11.2021
 
Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы

Военные ЦВО передали 200 баллонов с кислородом для больниц Хакасии и Тувы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКислородный баллон в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Кислородный баллон в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа передали в медучреждения республик Хакасия и Тува первую партию медицинского кислорода – 200 баллонов, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Хакасия, передали более 200 баллонов газообразного кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Республиках Хакасия и Тыва", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что передача кислорода в медучреждения проводится по их заявкам по объемам, необходимым для лечения пациентов. Для этих целей на территории воинского подразделения был развернут кислородно-добывающий комплекс и организовано круглосуточное дежурство.
"За сутки комплекс способен накапливать до одной тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного. На текущий момент в накопительных резервуарах в наличие более 5 тонн жидкообразного кислорода", - сообщили в ЦВО.
По поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусом в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.
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