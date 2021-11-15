https://ria.ru/20211115/kislorod-1759049944.html

Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы

Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы - РИА Новости, 15.11.2021

Военные передали первую партию баллонов с кислородом для Хакасии и Тувы

Военнослужащие Центрального военного округа передали в медучреждения республик Хакасия и Тува первую партию медицинского кислорода – 200 баллонов, сообщает в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:15

2021-11-15T08:15

2021-11-15T08:15

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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа передали в медучреждения республик Хакасия и Тува первую партию медицинского кислорода – 200 баллонов, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО."Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Хакасия, передали более 200 баллонов газообразного кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Республиках Хакасия и Тыва", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что передача кислорода в медучреждения проводится по их заявкам по объемам, необходимым для лечения пациентов. Для этих целей на территории воинского подразделения был развернут кислородно-добывающий комплекс и организовано круглосуточное дежурство.По поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусом в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.

https://ria.ru/20211110/kislorod-1758353420.html

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общество, республика тыва, республика хакасия, здоровье - общество, центральный военный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии