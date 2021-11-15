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В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения
В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения - РИА Новости, 15.11.2021
В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения
В Старой Ладоге Ленинградской области запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:22
2021-11-15T14:22
2021-11-15T14:22
ленинградская область
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге Ленинградской области запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на главной улице и въезде в Старую Ладогу установлены 11 камер. Также организован канал передачи данных в "Региональный мониторинговый центр", управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области. Камеры позволят организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги.Ежегодно достопримечательности одного из древнейших городов Руси посещают около 130 тысяч туристов.В будущем планируется подключить к единой системе видеонаблюдения региона ещё более двух тысяч камер.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге Ленинградской области запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на главной улице и въезде в Старую Ладогу установлены 11 камер. Также организован канал передачи данных в "Региональный мониторинговый центр", управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области. Камеры позволят организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги.
Ежегодно достопримечательности одного из древнейших городов Руси посещают около 130 тысяч туристов.
"Современные средства видеонаблюдения в совокупности с системами аналитики видеоконтента позволяют фиксировать множество действий и объектов, в том числе территорию и события на ней, движение транспортных средств, и дают возможность автоматически предупреждать о различных нестандартных ситуациях. В общей сложности теперь в региональную систему видеонаблюдения уже объединены 1030 камер", — сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.
В будущем планируется подключить к единой системе видеонаблюдения региона ещё более двух тысяч камер.
"В Ленинградской области реализацией проекта по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" занимается "Региональный мониторинговый центр". Доступ к системам предоставляется органам правопорядка и МЧС, единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований, а также передаются в Ситуационный центр губернатора Ленинградской области", – пояснили в пресс-службе.