https://ria.ru/20211115/kamery-1759120004.html

В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения

В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения - РИА Новости, 15.11.2021

В Ленобласти запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения

В Старой Ладоге Ленинградской области запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:22

2021-11-15T14:22

2021-11-15T14:22

ленинградская область

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге Ленинградской области запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на главной улице и въезде в Старую Ладогу установлены 11 камер. Также организован канал передачи данных в "Региональный мониторинговый центр", управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области. Камеры позволят организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги.Ежегодно достопримечательности одного из древнейших городов Руси посещают около 130 тысяч туристов.В будущем планируется подключить к единой системе видеонаблюдения региона ещё более двух тысяч камер.

https://ria.ru/20211112/byudzhet-1758750862.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)