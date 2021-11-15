https://ria.ru/20211115/ivanovo-1759185050.html

Семилетнюю девочку, которая не вернулась домой, ищут в Иваново

Семилетнюю девочку, которая не вернулась домой, ищут в Иваново - РИА Новости, 15.11.2021

Семилетнюю девочку, которая не вернулась домой, ищут в Иваново

В Иваново пропала семилетняя девочка, сообщило УМВД по области. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:14

2021-11-15T19:14

2021-11-15T21:03

происшествия

иваново

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Иваново пропала семилетняя девочка, сообщило УМВД по области.По данным стражей порядка, около половины четвертого дня 15 ноября ребенок вышел из дома творчества №3, домой она так и не вернулась. На вид пропавшей семь лет, ее рост — около 140 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие. На ней был зеленый спортивный костюм, черная куртка до пояса, белые высокие кроссовки, серая шапка, джинсовая сумка."Всех, кто располагает информацией о несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41, 02", — отмечается в сообщении.После исчезновения школьницы региональный СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ранее она из дома не уходила, семья на учете не состоит, отметили там.

https://ria.ru/20211108/shkolniki-1758135711.html

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иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановская область