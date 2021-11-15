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Туризм
https://ria.ru/20211115/gretsiya-1759074608.html
Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции
Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции - РИА Новости, 15.11.2021
Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции
Посольство России в Греции разъяснило, какие QR-коды россиян, привитых "Спутником V", подходят для визита в эту страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:56
2021-11-15T15:56
туризм
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство России в Греции разъяснило, какие QR-коды россиян, привитых "Спутником V", подходят для визита в эту страну, сообщает АТОР.В Греции с 5 ноября ужесточили антиковидные меры. При посещении продуктовых магазинов, аптек и храмов необходимо предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19 (действует 180 дней с момента выздоровления). Или документ c отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста (действуют 72 и 48 часов соответственно), а также удостоверение личности.Страна признает "Спутник V", однако система считывания QR-кодов не распознает российские сертификаты в цифровом виде. Потому у туристов возникли проблемы с обслуживанием в ресторанах и посещением закрытых помещений, где требуется показать документ. В посольстве России в Греции подчеркнули, что граждане государств, не являющихся членами ЕС, должны предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты тестирования в бумажном виде.Таким образом, россиянам необходимо распечатать сертификат о прививке с сайта Госуслуг на английском языке. Там также должны быть указаны также данные загранпаспорта.В ноябре визовый центр Греции ввел обязательную платную доставку паспортов с готовой визой в Москве и Пятигорске. Таким образом, теперь самостоятельно забрать документ нельзя. Дополнительный сервис введен для минимизации контактов заявителей.
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греция, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туризм, россия, коронавирус covid-19
15:56 15.11.2021
 
Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции

В Греции российские туристы должны предъявлять QR-код в распечатанном виде

© Depositphotos / grinvaldsДевушка фотографируется в городе Ия на Санторини, Греция
Девушка фотографируется в городе Ия на Санторини, Греция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / grinvalds
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство России в Греции разъяснило, какие QR-коды россиян, привитых "Спутником V", подходят для визита в эту страну, сообщает АТОР.
В Греции с 5 ноября ужесточили антиковидные меры. При посещении продуктовых магазинов, аптек и храмов необходимо предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19 (действует 180 дней с момента выздоровления). Или документ c отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста (действуют 72 и 48 часов соответственно), а также удостоверение личности.
Страна признает "Спутник V", однако система считывания QR-кодов не распознает российские сертификаты в цифровом виде. Потому у туристов возникли проблемы с обслуживанием в ресторанах и посещением закрытых помещений, где требуется показать документ.
В посольстве России в Греции подчеркнули, что граждане государств, не являющихся членами ЕС, должны предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты тестирования в бумажном виде.
Таким образом, россиянам необходимо распечатать сертификат о прививке с сайта Госуслуг на английском языке. Там также должны быть указаны также данные загранпаспорта.
В ноябре визовый центр Греции ввел обязательную платную доставку паспортов с готовой визой в Москве и Пятигорске. Таким образом, теперь самостоятельно забрать документ нельзя. Дополнительный сервис введен для минимизации контактов заявителей.
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