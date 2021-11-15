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Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции

Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции - РИА Новости, 15.11.2021

Дипломаты разъяснили правила использования QR-кодов в Греции

Посольство России в Греции разъяснило, какие QR-коды россиян, привитых "Спутником V", подходят для визита в эту страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:56

2021-11-15T15:56

2021-11-15T15:56

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство России в Греции разъяснило, какие QR-коды россиян, привитых "Спутником V", подходят для визита в эту страну, сообщает АТОР.В Греции с 5 ноября ужесточили антиковидные меры. При посещении продуктовых магазинов, аптек и храмов необходимо предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19 (действует 180 дней с момента выздоровления). Или документ c отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста (действуют 72 и 48 часов соответственно), а также удостоверение личности.Страна признает "Спутник V", однако система считывания QR-кодов не распознает российские сертификаты в цифровом виде. Потому у туристов возникли проблемы с обслуживанием в ресторанах и посещением закрытых помещений, где требуется показать документ. В посольстве России в Греции подчеркнули, что граждане государств, не являющихся членами ЕС, должны предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты тестирования в бумажном виде.Таким образом, россиянам необходимо распечатать сертификат о прививке с сайта Госуслуг на английском языке. Там также должны быть указаны также данные загранпаспорта.В ноябре визовый центр Греции ввел обязательную платную доставку паспортов с готовой визой в Москве и Пятигорске. Таким образом, теперь самостоятельно забрать документ нельзя. Дополнительный сервис введен для минимизации контактов заявителей.

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