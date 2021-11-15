https://ria.ru/20211115/gosizmena-1759074737.html

В Курской области начали судить экс-полицейского, обвиняемого в госизмене

В Курской области начали судить экс-полицейского, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.11.2021

В Курской области начали судить экс-полицейского, обвиняемого в госизмене

Курский областной суд начал рассматривать дело экс-начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в государственной измене, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:18

2021-11-15T11:18

2021-11-15T11:18

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ВОРОНЕЖ, 15 ноя – РИА Новости. Курский областной суд начал рассматривать дело экс-начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель суда.ФСБ объявила о задержании начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Борзенкова 22 июня прошлого года. По данным ведомства, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова отстранили от должности, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Бывшему полицейскому вменяется госизмена (статья 275 УК РФ), данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет."Рассмотрение уголовного дела назначено на сегодня", - сказал представитель суда. Согласно картотеке, заседание началось в 10.30 мск понедельника. По данным суда, дело рассматривается в закрытом режиме единолично судьей.Борзенков работал начальником ОМВД России по Золотухинскому району с 15 апреля 2020 года, после задержания был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745474831.html

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происшествия, украина, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), служба безопасности украины, россия