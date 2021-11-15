https://ria.ru/20211115/gazifikatsiya-1759167802.html

В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации

В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации - РИА Новости, 15.11.2021

В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации

В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:46

2021-11-15T17:46

2021-11-15T17:46

тверская область

калязинский район

бологовский район

осташковский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (2 этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (2 этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское в Осташковском районе, в деревне Новая Слобода Калининского района, а также межпоселкового газопровода Славное – Савкино – Бочарниково – Тестово в Калининском районе. Все это объекты региональной Адресной инвестиционной программы (АИП)", - отметили в пресс-службе.По АИП в 2021 году также будут сданы внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.В 2020 году Тверская область подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021 году в регионе вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

https://ria.ru/20211112/prompark-1758840295.html

https://ria.ru/20211112/park-1758714601.html

калязинский район

бологовский район

осташковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калязинский район, бологовский район, осташковский район, игорь руденя