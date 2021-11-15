Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211115/gazifikatsiya-1759167802.html
В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации
В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации - РИА Новости, 15.11.2021
В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации
В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:46
2021-11-15T17:46
тверская область
калязинский район
бологовский район
осташковский район
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/77/1551917790_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ffb05783cae8aca932801f33744956d.jpg
ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (2 этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (2 этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское в Осташковском районе, в деревне Новая Слобода Калининского района, а также межпоселкового газопровода Славное – Савкино – Бочарниково – Тестово в Калининском районе. Все это объекты региональной Адресной инвестиционной программы (АИП)", - отметили в пресс-службе.По АИП в 2021 году также будут сданы внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.В 2020 году Тверская область подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021 году в регионе вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
https://ria.ru/20211112/prompark-1758840295.html
https://ria.ru/20211112/park-1758714601.html
калязинский район
бологовский район
осташковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/77/1551917790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35de0372ec659d387e4dba867e0bef3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калязинский район, бологовский район, осташковский район, игорь руденя
17:46 15.11.2021
 

В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСварка газовых труб
Сварка газовых труб - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (2 этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (2 этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское в Осташковском районе, в деревне Новая Слобода Калининского района, а также межпоселкового газопровода Славное – Савкино – Бочарниково – Тестово в Калининском районе. Все это объекты региональной Адресной инвестиционной программы (АИП)", - отметили в пресс-службе.
Индустриальный парк Раслово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 20:07Тверская область
Тверские промпарки Раслово-2 и Боровлево-3 обеспечат инфраструктурой
По АИП в 2021 году также будут сданы внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.
Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.
В 2020 году Тверская область подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021 году в регионе вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.
"Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Это наш шанс привести газ в каждый район области", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
Исторический парк Россия – Моя история в Твери - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 12:02Тверская область
Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"
 
Тверская областьКалязинский районБологовский районОсташковский районИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"