В пяти районах Верхневолжья завершено строительство объектов газификации
ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершено строительство объектов газификации в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (2 этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (2 этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское в Осташковском районе, в деревне Новая Слобода Калининского района, а также межпоселкового газопровода Славное – Савкино – Бочарниково – Тестово в Калининском районе. Все это объекты региональной Адресной инвестиционной программы (АИП)", - отметили в пресс-службе.
По АИП в 2021 году также будут сданы внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.
Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.
В 2020 году Тверская область подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021 году в регионе вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.
"Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Это наш шанс привести газ в каждый район области", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.