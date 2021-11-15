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Датчики мониторинга экологии установят в МО
Датчики мониторинга экологии установят в МО - РИА Новости, 15.11.2021
Датчики мониторинга экологии установят в МО
Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Московской области местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:55
2021-11-15T16:55
2021-11-15T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Московской области местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360".Распоряжение установить датчики Андрей Воробьев дал министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину.Датчики будут установлены в первую очередь в парках и природных зонах, где любят собираться отдыхающие. Воробьев подчеркнул, что запрос на чистую экологии среди жителей региона очень высок, поэтому важно следить за качеством окружающей среды.Он добавил, что экологическая ситуация в регионе улучшается – сейчас в Московской области нет никаких вредных производств. Остальные предприятия должны соблюдать санитарные и экологические нормы.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Московской области местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Распоряжение установить датчики Андрей Воробьев дал министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину.
"Вы их устанавливаете в разных городских округах. Должно быть понятно человеку: где ты можешь посмотреть, проверить состояние окружающей среды. Все жалобы по экологии прошу вас и дальше сопровождать очень подробно", – сказал губернатор.
Датчики будут установлены в первую очередь в парках и природных зонах, где любят собираться отдыхающие. Воробьев подчеркнул, что запрос на чистую экологии среди жителей региона очень высок, поэтому важно следить за качеством окружающей среды.
Он добавил, что экологическая ситуация в регионе улучшается – сейчас в Московской области нет никаких вредных производств. Остальные предприятия должны соблюдать санитарные и экологические нормы.