https://ria.ru/20211115/ekologiya-1759155653.html

Датчики мониторинга экологии установят в МО

Датчики мониторинга экологии установят в МО - РИА Новости, 15.11.2021

Датчики мониторинга экологии установят в МО

Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Московской области местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:55

2021-11-15T16:55

2021-11-15T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Московской области местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360".Распоряжение установить датчики Андрей Воробьев дал министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину.Датчики будут установлены в первую очередь в парках и природных зонах, где любят собираться отдыхающие. Воробьев подчеркнул, что запрос на чистую экологии среди жителей региона очень высок, поэтому важно следить за качеством окружающей среды.Он добавил, что экологическая ситуация в регионе улучшается – сейчас в Московской области нет никаких вредных производств. Остальные предприятия должны соблюдать санитарные и экологические нормы.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев