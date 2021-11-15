https://ria.ru/20211115/ekaterinburg-1759151469.html
В Екатеринбурге арестовали школьника за надругательство над младшей сестрой
В Екатеринбурге арестовали школьника за надругательство над младшей сестрой - РИА Новости, 15.11.2021
В Екатеринбурге арестовали школьника за надругательство над младшей сестрой
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего школьника по обвинению в сексуальном насилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:40
2021-11-15T16:40
2021-11-15T16:40
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего школьника по обвинению в сексуальном насилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 января", - сказали в суде.Там уточнили, что школьник обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.По данным СМИ, подросток подозревается в том, что три года насиловал сводную сестру 2012 года рождения.В СУСК по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.
https://ria.ru/20211115/sud-1759067521.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
В Екатеринбурге арестовали школьника за надругательство над младшей сестрой
Суд в Екатеринбурге арестовал 15-летнего школьника за надругательство над младшей сестрой