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Религия
https://ria.ru/20211115/dzhuuri-1759073041.html
В Москве вручат премию за сохранение языка горских евреев
В Москве вручат премию за сохранение языка горских евреев - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве вручат премию за сохранение языка горских евреев
Премию за сохранение исчезающего языка горских евреев – джуури вручат в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе организаторов события - фонда "СТМЭГИ". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:11
2021-11-15T11:11
религия
азербайджан
бахрейн
юнеско
российский еврейский конгресс
виктория исакова
игорь баринов
герман захарьяев
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Премию за сохранение исчезающего языка горских евреев – джуури вручат в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе организаторов события - фонда "СТМЭГИ"."15 ноября в Москве пройдет награждение людей года по версии горской еврейской общины России. Им будет вручена высшая награда общины - премия имени Сергея Вайнштейна. В этом году лауреатами стали люди, которые внесли значительный вклад в сохранение языка джуури – национального языка горских евреев. Этот язык входит в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО", - сообщили в пресс-службе.Премия присуждается с 2015 года и каждый год связана с одной из важных сторон жизни общины горских евреев. В этом году ее получат преподаватель, художник и общественный деятель Рами Меир, преподаватель, филолог и культуролог Евгения Назарова, журналист и общественный деятель Фрида Юсуфова, рассказали в фонде.На награждении выступят президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, председатель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов, послы Израиля, Азербайджана и Бахрейна, другие почетные гости.Также гости смогут послушать песни на джуури.Премия Сергея Вайнштейна учреждена фондом "СТМЭГИ" и посвящена памяти Сергея Ивановича Вайнштейна (1948-2015) - историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа. Он стоял у истоков создания "СТМЭГИ" в 2001 году, сыграл важную роль в возрождении в России горско-еврейской национальной культуры и религиозной жизни, утоняют в фонде.Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тысяч человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.
https://ria.ru/20210924/dzhuuri-1751681090.html
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азербайджан, бахрейн, юнеско, российский еврейский конгресс, виктория исакова, игорь баринов, герман захарьяев, электротеатр станиславский, россия
11:11 15.11.2021
 

В Москве вручат премию за сохранение языка горских евреев

общинный центр "Объединение горских евреев"
общинный центр Объединение горских евреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Премию за сохранение исчезающего языка горских евреев – джуури вручат в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе организаторов события - фонда "СТМЭГИ".
"15 ноября в Москве пройдет награждение людей года по версии горской еврейской общины России. Им будет вручена высшая награда общины - премия имени Сергея Вайнштейна. В этом году лауреатами стали люди, которые внесли значительный вклад в сохранение языка джуури – национального языка горских евреев. Этот язык входит в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО", - сообщили в пресс-службе.
Премия присуждается с 2015 года и каждый год связана с одной из важных сторон жизни общины горских евреев. В этом году ее получат преподаватель, художник и общественный деятель Рами Меир, преподаватель, филолог и культуролог Евгения Назарова, журналист и общественный деятель Фрида Юсуфова, рассказали в фонде.
На награждении выступят президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, председатель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов, послы Израиля, Азербайджана и Бахрейна, другие почетные гости.
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Также гости смогут послушать песни на джуури.
Премия Сергея Вайнштейна учреждена фондом "СТМЭГИ" и посвящена памяти Сергея Ивановича Вайнштейна (1948-2015) - историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа. Он стоял у истоков создания "СТМЭГИ" в 2001 году, сыграл важную роль в возрождении в России горско-еврейской национальной культуры и религиозной жизни, утоняют в фонде.
Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".
Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тысяч человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.
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РелигияАзербайджанБахрейнЮНЕСКОРоссийский еврейский конгрессВиктория ИсаковаИгорь БариновГерман ЗахарьяевЭлектротеатр СтаниславскийРоссия
 
 
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