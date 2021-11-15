https://ria.ru/20211115/dtp-1759162744.html

В Нижегородской области внедорожник сбил женщину

В Нижегородской области внедорожник сбил женщину - РИА Новости, 15.11.2021

В Нижегородской области внедорожник сбил женщину

Водитель Chevrolet Niva сбила пожилую женщину-пешехода в Балахне Нижегородской области, пострадавшая находится в больнице, выясняются обстоятельства... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:21

2021-11-15T17:21

2021-11-15T17:21

происшествия

балахна

нижегородская область

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Водитель Chevrolet Niva сбила пожилую женщину-пешехода в Балахне Нижегородской области, пострадавшая находится в больнице, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.Ранее местный Telegram-канал Нижний №1 разместил видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент наезда на женщину с палочкой, которую автомобиль сначала протащил несколько метров по дороге, а затем переехал ее. Причем движение стоявшая у пересечения дорог машина начала именно в тот момент, когда пожилая женщина находилась прямо перед капотом на уровне глаз водителя.Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, водитель не покинула место происшествия, выбежала из машины и попыталась помочь пострадавшей.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759140878.html

балахна

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балахна, нижегородская область, авто