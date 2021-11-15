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В Нижегородской области внедорожник сбил женщину
В Нижегородской области внедорожник сбил женщину - РИА Новости, 15.11.2021
В Нижегородской области внедорожник сбил женщину
Водитель Chevrolet Niva сбила пожилую женщину-пешехода в Балахне Нижегородской области, пострадавшая находится в больнице, выясняются обстоятельства... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:21
2021-11-15T17:21
происшествия
балахна
нижегородская область
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Водитель Chevrolet Niva сбила пожилую женщину-пешехода в Балахне Нижегородской области, пострадавшая находится в больнице, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.Ранее местный Telegram-канал Нижний №1 разместил видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент наезда на женщину с палочкой, которую автомобиль сначала протащил несколько метров по дороге, а затем переехал ее. Причем движение стоявшая у пересечения дорог машина начала именно в тот момент, когда пожилая женщина находилась прямо перед капотом на уровне глаз водителя.Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, водитель не покинула место происшествия, выбежала из машины и попыталась помочь пострадавшей.
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происшествия, балахна, нижегородская область, авто
17:21 15.11.2021
 
В Нижегородской области внедорожник сбил женщину

Внедорожник сбил женщину в нижегородской Балахне, выясняются обстоятельства

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Водитель Chevrolet Niva сбила пожилую женщину-пешехода в Балахне Нижегородской области, пострадавшая находится в больнице, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее местный Telegram-канал Нижний №1 разместил видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент наезда на женщину с палочкой, которую автомобиль сначала протащил несколько метров по дороге, а затем переехал ее. Причем движение стоявшая у пересечения дорог машина начала именно в тот момент, когда пожилая женщина находилась прямо перед капотом на уровне глаз водителя.
"Около 11.45 15 ноября женщина 1952 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигаясь по улице Дзержинского в Балахне, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении и совершила наезд на пешехода (женщину 1947 года рождения). В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в ЦРБ", – говорится в сообщении.
Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, водитель не покинула место происшествия, выбежала из машины и попыталась помочь пострадавшей.
"В настоящее время проводится административное расследование, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияБалахнаНижегородская областьАвто
 
 
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