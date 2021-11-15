13:55 15.11.2021 (обновлено: 14:04 15.11.2021)
Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе
Глава Камчатского края Солодов: дефицита продуктов и стройматериалов в регионе нет
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов.
Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы - Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области - так как товары могут застрять в пути надолго. Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты РФ.
"Обычно месяц занимает поставка товаров из центральных регионов России. Сейчас она примерно увеличилась до двух месяцев. Хуже - это влияние на цену, потому что мы видим, что с перебоями в мировой логистике в целом цена на доставку грузов растет, а это значит, что в таких регионах как Камчатка это отражается буквально на всем. И здесь действительно высокая озабоченность у нас, поскольку цены и на продукты питания, и особенно на стройматериалы достаточно резко идут вверх", - сказал Солодов в интервью "России 24".
По его словам, дефицита социально значимых продуктов, а также продуктов питания в регионах не наблюдалось.
"Полностью обеспечен завоз в отдаленные населенные пункты. Были перебои с отдельными группами, в основном, строительных материалов. Особенно сложной была ситуация с доставкой цемента. Но сейчас могу сказать, что она нормализуется", - добавил Солодов.
Как отметил глава Камчатки, сейчас ситуация нормализуется.
"Минтрансом России создана облачная система, в которой мы буквально в ежедневном режиме отслеживаем ход отправки грузов из Владивостока. Могу сказать, что на сегодняшний день ожидаются отправки 1 тысячи 800 контейнеров, при этом лишь 60 контейнеров срок ожидания превышает 30 дней. Основной эффект - это то, что увеличились сроки поставки. Но надо сказать, что они и так не маленькие на Камчатке", - отметил Солодов.
Ранее глава Чукотки Роман Копин отмечал, что навигация в этом году очень сложная, а в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. По данным правительства региона, на сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин ранее отмечал, что объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный – на 75%, в портах складывается сложная ситуация из-за скопления контейнеров. По его словам, причины – повышение привлекательности логистического пути через морские порты ДФО, а также ситуация, связанная с блокировкой Суэцкого канала.