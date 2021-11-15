https://ria.ru/20211115/defitsit-1759115105.html

Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе

Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе - РИА Новости, 15.11.2021

Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе

Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:55

2021-11-15T13:55

2021-11-15T14:04

россия

экономика

продукты

дефицит

сахалинская область

магаданская область

камчатский край

владивосток

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов.Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы - Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области - так как товары могут застрять в пути надолго. Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты РФ."Обычно месяц занимает поставка товаров из центральных регионов России. Сейчас она примерно увеличилась до двух месяцев. Хуже - это влияние на цену, потому что мы видим, что с перебоями в мировой логистике в целом цена на доставку грузов растет, а это значит, что в таких регионах как Камчатка это отражается буквально на всем. И здесь действительно высокая озабоченность у нас, поскольку цены и на продукты питания, и особенно на стройматериалы достаточно резко идут вверх", - сказал Солодов в интервью "России 24".По его словам, дефицита социально значимых продуктов, а также продуктов питания в регионах не наблюдалось.Как отметил глава Камчатки, сейчас ситуация нормализуется."Минтрансом России создана облачная система, в которой мы буквально в ежедневном режиме отслеживаем ход отправки грузов из Владивостока. Могу сказать, что на сегодняшний день ожидаются отправки 1 тысячи 800 контейнеров, при этом лишь 60 контейнеров срок ожидания превышает 30 дней. Основной эффект - это то, что увеличились сроки поставки. Но надо сказать, что они и так не маленькие на Камчатке", - отметил Солодов.Ранее глава Чукотки Роман Копин отмечал, что навигация в этом году очень сложная, а в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. По данным правительства региона, на сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин ранее отмечал, что объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный – на 75%, в портах складывается сложная ситуация из-за скопления контейнеров. По его словам, причины – повышение привлекательности логистического пути через морские порты ДФО, а также ситуация, связанная с блокировкой Суэцкого канала.

https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/tovary-1758539387.html

россия

сахалинская область

магаданская область

камчатский край

владивосток

чукотка

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