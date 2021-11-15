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Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе
Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе - РИА Новости, 15.11.2021
Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе
Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:55
2021-11-15T14:04
россия
экономика
продукты
дефицит
сахалинская область
магаданская область
камчатский край
владивосток
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов.Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы - Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области - так как товары могут застрять в пути надолго. Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты РФ."Обычно месяц занимает поставка товаров из центральных регионов России. Сейчас она примерно увеличилась до двух месяцев. Хуже - это влияние на цену, потому что мы видим, что с перебоями в мировой логистике в целом цена на доставку грузов растет, а это значит, что в таких регионах как Камчатка это отражается буквально на всем. И здесь действительно высокая озабоченность у нас, поскольку цены и на продукты питания, и особенно на стройматериалы достаточно резко идут вверх", - сказал Солодов в интервью "России 24".По его словам, дефицита социально значимых продуктов, а также продуктов питания в регионах не наблюдалось.Как отметил глава Камчатки, сейчас ситуация нормализуется."Минтрансом России создана облачная система, в которой мы буквально в ежедневном режиме отслеживаем ход отправки грузов из Владивостока. Могу сказать, что на сегодняшний день ожидаются отправки 1 тысячи 800 контейнеров, при этом лишь 60 контейнеров срок ожидания превышает 30 дней. Основной эффект - это то, что увеличились сроки поставки. Но надо сказать, что они и так не маленькие на Камчатке", - отметил Солодов.Ранее глава Чукотки Роман Копин отмечал, что навигация в этом году очень сложная, а в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. По данным правительства региона, на сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин ранее отмечал, что объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный – на 75%, в портах складывается сложная ситуация из-за скопления контейнеров. По его словам, причины – повышение привлекательности логистического пути через морские порты ДФО, а также ситуация, связанная с блокировкой Суэцкого канала.
https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/tovary-1758539387.html
россия
сахалинская область
магаданская область
камчатский край
владивосток
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россия, экономика, продукты, дефицит, сахалинская область, магаданская область, камчатский край, владивосток, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии), чукотка, цены, стройматериалы, владимир солодов
13:55 15.11.2021 (обновлено: 14:04 15.11.2021)
 
Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе

Глава Камчатского края Солодов: дефицита продуктов и стройматериалов в регионе нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Цены на продукты питания и стройматериалы резко идут вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов из Приморья, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов.
Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы - Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области - так как товары могут застрять в пути надолго. Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты РФ.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 12:49
В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке
"Обычно месяц занимает поставка товаров из центральных регионов России. Сейчас она примерно увеличилась до двух месяцев. Хуже - это влияние на цену, потому что мы видим, что с перебоями в мировой логистике в целом цена на доставку грузов растет, а это значит, что в таких регионах как Камчатка это отражается буквально на всем. И здесь действительно высокая озабоченность у нас, поскольку цены и на продукты питания, и особенно на стройматериалы достаточно резко идут вверх", - сказал Солодов в интервью "России 24".
По его словам, дефицита социально значимых продуктов, а также продуктов питания в регионах не наблюдалось.
"Полностью обеспечен завоз в отдаленные населенные пункты. Были перебои с отдельными группами, в основном, строительных материалов. Особенно сложной была ситуация с доставкой цемента. Но сейчас могу сказать, что она нормализуется", - добавил Солодов.
Как отметил глава Камчатки, сейчас ситуация нормализуется.
"Минтрансом России создана облачная система, в которой мы буквально в ежедневном режиме отслеживаем ход отправки грузов из Владивостока. Могу сказать, что на сегодняшний день ожидаются отправки 1 тысячи 800 контейнеров, при этом лишь 60 контейнеров срок ожидания превышает 30 дней. Основной эффект - это то, что увеличились сроки поставки. Но надо сказать, что они и так не маленькие на Камчатке", - отметил Солодов.
Ранее глава Чукотки Роман Копин отмечал, что навигация в этом году очень сложная, а в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. По данным правительства региона, на сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин ранее отмечал, что объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный – на 75%, в портах складывается сложная ситуация из-за скопления контейнеров. По его словам, причины – повышение привлекательности логистического пути через морские порты ДФО, а также ситуация, связанная с блокировкой Суэцкого канала.
Товары для дома
11 ноября, 12:10В России
Эксперты сообщили о дефиците некоторых товаров для дома в России
 
РоссияЭкономикаПродуктыДефицитСахалинская областьМагаданская областьКамчатский крайВладивостокВладимир ПутинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЧукоткаЦеныСтройматериалыВладимир Солодов
 
 
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