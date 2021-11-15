https://ria.ru/20211115/bochkarev-1759067398.html
Бочкарев: тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" пройден на 83%
Бочкарев: тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" пройден на 83% - РИА Новости, 15.11.2021
Бочкарев: тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" пройден на 83%
Левый тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии московского метро пройден на 83%, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:40
2021-11-15T10:40
2021-11-15T10:40
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Недвижимость. Левый тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии московского метро пройден на 83%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" преодолел более 1,7 километра перегонного тоннеля между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка". Правый тоннель пройден щитом "Наталия" на 60% – позади остались более 1,2 километра", – отметил заммэра, добавив, что длина участка между станциями составляет более 2,1 километра.По словам заммэра, помимо тоннелепроходческих работ, на перегоне между станциями заканчивается возведение метромоста через реку Ликова. Осталось завершить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов.Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.
https://ria.ru/20211110/peresadka-1758391598.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Недвижимость
. Левый тоннель между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии московского метро пройден на 83%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв
.
"Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" преодолел более 1,7 километра перегонного тоннеля между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка". Правый тоннель пройден щитом "Наталия" на 60% – позади остались более 1,2 километра", – отметил заммэра, добавив, что длина участка между станциями составляет более 2,1 километра.
По словам заммэра, помимо тоннелепроходческих работ, на перегоне между станциями заканчивается возведение метромоста через реку Ликова. Осталось завершить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов.
Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.