https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html

Лукашенко: странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам

Лукашенко: странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко: странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:25

2021-11-15T12:25

2021-11-15T15:13

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам."Не хочу быть провидцем, но то, что творят европейцы сейчас, - это с весны им аукнется", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в понедельник.Всякие обвинения в том, что миграционный кризис выгоден Белоруссии, президент считает глупыми и безосновательными, как и рассуждения по поводу намеренного обострения ситуации белорусской стороной и утверждения, что он заставляет Запад играть по своим правилам."Так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну так выбейте. Заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за глупость? Ляпают там что попало", - сказал белорусский лидер.Президент подчеркнул, что белорусская сторона не заинтересована в миграционном кризиcе. "Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу", - уверяет Лукашенко.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T12:25 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии