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Посол Анголы не исключил, что следующий африканский саммит пройдет в России
Посол Анголы не исключил, что следующий африканский саммит пройдет в России - РИА Новости, 15.11.2021
Посол Анголы не исключил, что следующий африканский саммит пройдет в России
Не исключено, что следующий саммит Россия - Африка может пройти в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:30
2021-11-15T11:30
2021-11-15T12:07
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Не исключено, что следующий саммит Россия - Африка может пройти в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья."Я так понимаю, что есть желание провести вторую встречу не на территории России. Пока ни одна из Африканских стран не выступила в качестве кандидата принимающей страны, поэтому, возможно, следующий саммит будет все-таки в РФ", - сказал он.По словам Куньи, саммит - хорошая инициатива российской стороны."Мое личное понимание основного результата этой встречи в верхах заключается в том, что сближение РФ с африканскими странами помогает установить равновесие на мировой арене", - отметил Кунья, подводя основные итоги первого саммита.Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Полный текст интервью посла Анголы в Москве >>
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в мире, ангола, москва, россия
11:30 15.11.2021 (обновлено: 12:07 15.11.2021)
Посол Анголы не исключил, что следующий африканский саммит пройдет в России
Посол Анголы: не исключено, что следующий африканский саммит может пройти в России
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Не исключено, что следующий саммит Россия
- Африка
может пройти в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы
в Москве
Аугушту да Силва Кунья.
"Я так понимаю, что есть желание провести вторую встречу не на территории России. Пока ни одна из Африканских стран не выступила в качестве кандидата принимающей страны, поэтому, возможно, следующий саммит будет все-таки в РФ", - сказал он.
По словам Куньи, саммит - хорошая инициатива российской стороны.
"Мое личное понимание основного результата этой встречи в верхах заключается в том, что сближение РФ с африканскими странами помогает установить равновесие на мировой арене", - отметил Кунья, подводя основные итоги первого саммита.
Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи
в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет
.