https://ria.ru/20211115/angola-1759074354.html

Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов

Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов - РИА Новости, 15.11.2021

Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов

Россия и Ангола намерены обсудить возможность поставок российских самолетов на ближайшем заседании комиссии по ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:16

2021-11-15T11:16

2021-11-15T12:08

в мире

ангола

африка

дмитрий шугаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759059374_103:387:1086:940_1920x0_80_0_0_deff7acaf3dad41fe93d3f478de93083.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Ангола намерены обсудить возможность поставок российских самолетов на ближайшем заседании комиссии по ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Об этом будут говорить на ближайшем заседании комитета по военно-техническому сотрудничеству", - ответил он на вопрос о том, есть ли информация о готовящихся сделках по покупке самолетов.По словам Куньи, вопрос о покупке летательных аппаратов связан с финансированием и пока рано говорить о конкретных цифрах.Ангола намерена развивать сотрудничество с Россией по космосу. По словам Куньи, сотрудничество будет продолжаться и дальше, ведь речь идет о развитии целой отрасли науки, которая очень важна для Анголы."Конечно. Кто контролирует космическое пространство, тот имеет преимущество на земле. Россия является сильной страной в области исследования и использования космического пространства. Именно поэтому Ангола выбрала Россию как партнера в области использования космического пространства", - ответил посол на вопрос о будущем российско-ангольского сотрудничества в космосе.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева". Также на повестке дня переговоров стоит вопрос строительства АЭС.В 2020 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия выполняет контракты на поставку вооружений в Африку, в том числе в Анголу.Полный текст интервью посла Анголы в Москве >>

ангола

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ангола, африка, дмитрий шугаев, россия