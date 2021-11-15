https://ria.ru/20211115/angola-1759074354.html
Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов
Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов - РИА Новости, 15.11.2021
Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов
Россия и Ангола намерены обсудить возможность поставок российских самолетов на ближайшем заседании комиссии по ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:16
2021-11-15T11:16
2021-11-15T12:08
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дмитрий шугаев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Ангола намерены обсудить возможность поставок российских самолетов на ближайшем заседании комиссии по ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Об этом будут говорить на ближайшем заседании комитета по военно-техническому сотрудничеству", - ответил он на вопрос о том, есть ли информация о готовящихся сделках по покупке самолетов.По словам Куньи, вопрос о покупке летательных аппаратов связан с финансированием и пока рано говорить о конкретных цифрах.Ангола намерена развивать сотрудничество с Россией по космосу. По словам Куньи, сотрудничество будет продолжаться и дальше, ведь речь идет о развитии целой отрасли науки, которая очень важна для Анголы."Конечно. Кто контролирует космическое пространство, тот имеет преимущество на земле. Россия является сильной страной в области исследования и использования космического пространства. Именно поэтому Ангола выбрала Россию как партнера в области использования космического пространства", - ответил посол на вопрос о будущем российско-ангольского сотрудничества в космосе.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева". Также на повестке дня переговоров стоит вопрос строительства АЭС.В 2020 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия выполняет контракты на поставку вооружений в Африку, в том числе в Анголу.Полный текст интервью посла Анголы в Москве >>
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в мире, ангола, африка, дмитрий шугаев, россия
11:16 15.11.2021 (обновлено: 12:08 15.11.2021)
Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов
Россия и Ангола на заседании комиссии по ВТС обсудят поставки российских самолетов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия
и Ангола
намерены обсудить возможность поставок российских самолетов на ближайшем заседании комиссии по ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Об этом будут говорить на ближайшем заседании комитета по военно-техническому сотрудничеству", - ответил он на вопрос о том, есть ли информация о готовящихся сделках по покупке самолетов.
По словам Куньи, вопрос о покупке летательных аппаратов связан с финансированием и пока рано говорить о конкретных цифрах.
Ангола намерена развивать сотрудничество с Россией по космосу. По словам Куньи, сотрудничество будет продолжаться и дальше, ведь речь идет о развитии целой отрасли науки, которая очень важна для Анголы.
"Конечно. Кто контролирует космическое пространство, тот имеет преимущество на земле. Россия является сильной страной в области исследования и использования космического пространства. Именно поэтому Ангола выбрала Россию как партнера в области использования космического пространства", - ответил посол на вопрос о будущем российско-ангольского сотрудничества в космосе.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Также на повестке дня переговоров стоит вопрос строительства АЭС.
В 2020 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
заявлял, что Россия выполняет контракты на поставку вооружений в Африку
, в том числе в Анголу.