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В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021
В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов
ЕС никогда не указывал на "Аэрофлот" в связи с миграционной проблемой на границах ЕС и Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:38
2021-11-15T20:56
в мире
белоруссия
еврокомиссия
брюссель
аэрофлот
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС никогда не указывал на "Аэрофлот" в связи с миграционной проблемой на границах ЕС и Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства.Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению союза, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет."Мы никогда не выделяли "Аэрофлот" или другие авиакомпании", - сказал собеседник агентства.При этом он отказался комментировать возможные санкционные списки. "Что касается санкций, мы никогда публично не комментируем возможные или продолжающиеся дискуссии относительно конкретных списков", - напомнил представитель ЕК.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, еврокомиссия, брюссель, аэрофлот, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:38 15.11.2021 (обновлено: 20:56 15.11.2021)
 
В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов

Представитель ЕК де Кеерсмакер: ЕС никогда не упоминал "Аэрофлот" из-за кризиса на границе

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС никогда не указывал на "Аэрофлот" в связи с миграционной проблемой на границах ЕС и Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства.
Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению союза, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет.
"Мы никогда не выделяли "Аэрофлот" или другие авиакомпании", - сказал собеседник агентства.
При этом он отказался комментировать возможные санкционные списки. "Что касается санкций, мы никогда публично не комментируем возможные или продолжающиеся дискуссии относительно конкретных списков", - напомнил представитель ЕК.
Мигранты едят на сумках у пропускного пункта Брузги - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 15:14
Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши
 
В миреБелоруссияЕврокомиссияБрюссельАэрофлотЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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