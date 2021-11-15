https://ria.ru/20211115/aeroflot-1759196112.html

В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов

В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021

В Евросоюзе рассказали, что не упоминали "Аэрофлот" из-за мигрантов

ЕС никогда не указывал на "Аэрофлот" в связи с миграционной проблемой на границах ЕС и Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:38

2021-11-15T20:38

2021-11-15T20:56

в мире

белоруссия

еврокомиссия

брюссель

аэрофлот

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС никогда не указывал на "Аэрофлот" в связи с миграционной проблемой на границах ЕС и Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства.Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению союза, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет."Мы никогда не выделяли "Аэрофлот" или другие авиакомпании", - сказал собеседник агентства.При этом он отказался комментировать возможные санкционные списки. "Что касается санкций, мы никогда публично не комментируем возможные или продолжающиеся дискуссии относительно конкретных списков", - напомнил представитель ЕК.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

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брюссель

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T20:38 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, еврокомиссия, брюссель, аэрофлот, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии