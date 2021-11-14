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Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США, сообщили СМИ

Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2021

Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США, сообщили СМИ

Старшая дочь наследного принца Японии Акисино, бывшая принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро вылетели в воскресенье из токийского международного аэропорта Ханэда РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:24

2021-11-14T09:24

2021-11-14T09:24

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Старшая дочь наследного принца Японии Акисино, бывшая принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро вылетели в воскресенье из токийского международного аэропорта Ханэда в США, где будут жить после состоявшегося в конце октября бракосочетания, передает агентство Киодо.Как сообщали ранее японские СМИ, Кэй Комуро должен был вылететь в США еще на прошлой неделе, однако его поездка была перенесена в связи с кончиной дедушки Мако. Также стало известно, что пара уже подобрала для себя жилье в США, однако подробности неизвестны.Бывшая принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге дворца была сделана соответствующая запись о том, что Мако вышла из состава императорской семьи.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку обычных в подобных случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, не проводилось. Кроме этого, как сообщило управление императорского двора, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.Помолвка Кэя Комуро и Мако была первоначально объявлена в сентябре 2017 года, они должны были пожениться в ноябре 2018 года. Но за полгода до этого события разразился скандал, связанный с долгами матери жениха. Ее бывший бойфренд сообщил в СМИ, что давал ей крупные суммы денег, в том числе и на учебу сына Кэя, так как она обещала выйти за него замуж. Однако, когда она отказалась от обещания, он потребовал деньги назад. В ответ на это мать Кэя и он сам в достаточно резкой форме дали понять, что возвращать долг не намерены.На фоне разгоревшегося скандала свадьба была перенесена на два года, а Кэй Комуро спешно уехал в США учиться юриспруденции. В начале октября этого года стало известно, что из-за перенесенных переживаний бывшая принцесса Мако страдает комплексным посттравматическим стрессовым расстройством. Именно это стало причиной того, что затянувший вопрос о свадьбе был решен окончательно.На этой неделе адвокат, представляющий интересы семьи Комуро, заявил, что Кэй провел встречу с бывшим женихом своей матери, в ходе которой тот согласился урегулировать спор и принять деньги в погашение долга.Кэй Комуро работает в юридической компании в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. В японских СМИ уже проходила информация о том, что в списках тех, кто успешно сдал экзамен, его фамилии не значилось. Следующий экзамен ожидается в феврале.

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html

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