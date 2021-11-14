https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1759006691.html
В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19
В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19
В Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек, говорится в справке о текущей эпидситуации в городе. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:58
2021-11-14T16:58
2021-11-14T17:06
распространение коронавируса
санкт-петербург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757067082_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_4b557286ef6fff2324311873a4ff3673.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек, говорится в справке о текущей эпидситуации в городе."Закончили цикл вакцинации 2 014 848 человек", - отмечается в справке об эпидситуации, распространенной пресс-службой администрации губернатора Петербурга.На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет более 608 тысяч доз.Ранее сообщалось, что за минувшую пятницу более 35,7 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса за день, установив рекорд с начала массовой вакцинации.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757067082_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_18054b59935c70729b35649045333ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
16:58 14.11.2021 (обновлено: 17:06 14.11.2021)
В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19
Власти Петербурга сообщили, что более двух миллионов жителей привились от COVID-19