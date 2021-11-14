https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1759006691.html

В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19

В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В Петербурге более двух миллионов жителей привились от COVID-19

В Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек, говорится в справке о текущей эпидситуации в городе. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:58

2021-11-14T16:58

2021-11-14T17:06

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек, говорится в справке о текущей эпидситуации в городе."Закончили цикл вакцинации 2 014 848 человек", - отмечается в справке об эпидситуации, распространенной пресс-службой администрации губернатора Петербурга.На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет более 608 тысяч доз.Ранее сообщалось, что за минувшую пятницу более 35,7 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса за день, установив рекорд с начала массовой вакцинации.

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

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2021

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