https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758990685.html

Медики из ЕАО отказались прививаться и заболели ковидом

Трое медработников из ЕАО, отказавшихся прививаться, заболели COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

Медики из ЕАО отказались прививаться и заболели ковидом

Трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса и подававших заявления об увольнении, РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:05

2021-11-14T14:05

2021-11-14T17:19

распространение коронавируса

еврейская автономная область

здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса и подававших заявления об увольнении, сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в Instagram.Врачей осмотрели еще 6 ноября, когда они решили отозвать заявления об увольнении."Семнадцать сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности", — отметил депздрав.Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% сотрудников должны получить первую дозу прививки от COVID-19, а к 15 декабря —завершить вакцинацию. Если работник отказывается проходить процедуру без наличия медотвода, то его обязаны отстранить работы.Первого ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться. Работники скорой, прокуратура и главврач заявляли о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели цифру в 26 человек.Позже, 6 ноября, в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона заявили, что многие из них забрали заявления об увольнении, "но не все" — двое ушли из СМП по "семейным обстоятельствам". Как рассказал РИА Новости водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев, "конструктивного диалога" на встрече с представителями депздрава не состоялось: "все остались при своем мнении, окончательного решения не принято". Он отметил, что главврач все равно обязан отстранить работников без прививки с 15 ноября. Как указал Краснослободцев, главный аргумент не желающих привиться сотрудников скорой — это опасение побочных эффектов от вакцины.Руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского госмедуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, прилетавший на встречу с работниками, выразил надежду, что "недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено".С начала пандемии в ЕАО выявили более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 510 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 310 коек, из них занято 81,6%. От коронавируса привились порядка 39 тысяч жителей — всего в регионе проживает 156,5 тысячи человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211105/myasnikov-1757808694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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