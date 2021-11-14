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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758990685.html
Медики из ЕАО отказались прививаться и заболели ковидом
Трое медработников из ЕАО, отказавшихся прививаться, заболели COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
Медики из ЕАО отказались прививаться и заболели ковидом
Трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса и подававших заявления об увольнении, РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:05
2021-11-14T17:19
распространение коронавируса
еврейская автономная область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса и подававших заявления об увольнении, сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в Instagram.Врачей осмотрели еще 6 ноября, когда они решили отозвать заявления об увольнении."Семнадцать сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности", — отметил депздрав.Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% сотрудников должны получить первую дозу прививки от COVID-19, а к 15 декабря —завершить вакцинацию. Если работник отказывается проходить процедуру без наличия медотвода, то его обязаны отстранить работы.Первого ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться. Работники скорой, прокуратура и главврач заявляли о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели цифру в 26 человек.Позже, 6 ноября, в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона заявили, что многие из них забрали заявления об увольнении, "но не все" — двое ушли из СМП по "семейным обстоятельствам". Как рассказал РИА Новости водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев, "конструктивного диалога" на встрече с представителями депздрава не состоялось: "все остались при своем мнении, окончательного решения не принято". Он отметил, что главврач все равно обязан отстранить работников без прививки с 15 ноября. Как указал Краснослободцев, главный аргумент не желающих привиться сотрудников скорой — это опасение побочных эффектов от вакцины.Руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского госмедуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, прилетавший на встречу с работниками, выразил надежду, что "недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено".С начала пандемии в ЕАО выявили более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 510 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 310 коек, из них занято 81,6%. От коронавируса привились порядка 39 тысяч жителей — всего в регионе проживает 156,5 тысячи человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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еврейская автономная область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:05 14.11.2021 (обновлено: 17:19 14.11.2021)
 
Трое медработников из ЕАО, отказавшихся прививаться, заболели COVID-19

Трое отказавшихся прививаться медиков из Еврейской автономной области заболели COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса и подававших заявления об увольнении, сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в Instagram.
Врачей осмотрели еще 6 ноября, когда они решили отозвать заявления об увольнении.
"Семнадцать сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности", — отметил депздрав.
Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% сотрудников должны получить первую дозу прививки от COVID-19, а к 15 декабря —завершить вакцинацию. Если работник отказывается проходить процедуру без наличия медотвода, то его обязаны отстранить работы.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 16:28
Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО
Первого ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться. Работники скорой, прокуратура и главврач заявляли о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели цифру в 26 человек.
Позже, 6 ноября, в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона заявили, что многие из них забрали заявления об увольнении, "но не все" — двое ушли из СМП по "семейным обстоятельствам".
Как рассказал РИА Новости водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев, "конструктивного диалога" на встрече с представителями депздрава не состоялось: "все остались при своем мнении, окончательного решения не принято". Он отметил, что главврач все равно обязан отстранить работников без прививки с 15 ноября. Как указал Краснослободцев, главный аргумент не желающих привиться сотрудников скорой — это опасение побочных эффектов от вакцины.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского госмедуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, прилетавший на встречу с работниками, выразил надежду, что "недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено".
С начала пандемии в ЕАО выявили более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 510 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 310 коек, из них занято 81,6%. От коронавируса привились порядка 39 тысяч жителей — всего в регионе проживает 156,5 тысячи человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаЕврейская автономная областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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