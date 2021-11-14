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Мантуров оценил темпы регистрации "Спутника Лайт" в Сербии
Мантуров оценил темпы регистрации "Спутника Лайт" в Сербии - РИА Новости, 14.11.2021
Мантуров оценил темпы регистрации "Спутника Лайт" в Сербии
Россия рассчитывает, что регистрация вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Сербии завершится в ближайшее время, заявил журналистам в воскресенье министр... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:26
2021-11-14T16:26
2021-11-14T16:26
распространение коронавируса
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сербия
денис мантуров
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что регистрация вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Сербии завершится в ближайшее время, заявил журналистам в воскресенье министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", - сказал Мантуров по итогам встречи "на полях" Dubai Airshow с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем.Одной из основных тем встречи стали поставки российской вакцины в Сербию.Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области транспортного машиностроения, в том числе поставки трамваев для и железнодорожных вагонов.
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в мире, сербия, денис мантуров, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Мантуров оценил темпы регистрации "Спутника Лайт" в Сербии
Министр промышленности Мантуров оценил темпы регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Сербии