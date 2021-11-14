https://ria.ru/20211114/umershie-1758977530.html

В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 255 386, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:01

2021-11-14T11:01

2021-11-14T11:01

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 255 386, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1219 смертей ... За весь период по России умерло 255 386 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 95 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 80, в Московской области – 59.

https://ria.ru/20211114/vaktsina-1758814370.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии