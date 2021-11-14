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В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 255 386, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:01
2021-11-14T11:01
2021-11-14T11:01
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 255 386, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1219 смертей ... За весь период по России умерло 255 386 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 95 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 80, в Московской области – 59.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19