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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211114/slutskiy-1759010073.html
Слуцкий назвал решение США скрыть информацию об авиаударах в Сирии цинизмом
Слуцкий назвал решение США скрыть информацию об авиаударах в Сирии цинизмом - РИА Новости, 14.11.2021
Слуцкий назвал решение США скрыть информацию об авиаударах в Сирии цинизмом
Решение американских военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей, цинично, в то же время реакция мировой... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:39
2021-11-14T17:39
война в сирии
в мире
сша
сирия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Решение американских военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей, цинично, в то же время реакция мировой общественности на скрываемый США с 2019 года инцидент отсутствует, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее газета The New York Times сообщила, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование этого инцидента не проводилось. Как пишет газета, удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против ИГ*, однако официально американские военные никогда этого не признавали. При этом, как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70."Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий задался вопросом, была ли реакция мирового сообщества или американских политиков на инцидент. "Конечно, нет", - ответил депутат. Вместе с тем, он напомнил о присутствии в регионе шесть лет назад российских военных, когда "на Западе началась истерика, а интернет заполонили фейки о якобы жертвах среди населения при нанесении Россией ударов"."Вот разница в "мировосприятии". Точнее - вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов", - добавил политик.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/siriya-1758837196.html
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в мире, сша, сирия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
17:39 14.11.2021
 
Слуцкий назвал решение США скрыть информацию об авиаударах в Сирии цинизмом

Слуцкий назвал цинизмом решение военных США об авиаударах, унесших жизни мирных сирийцев

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в Сирии
Последствия авиаударов в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Решение американских военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей, цинично, в то же время реакция мировой общественности на скрываемый США с 2019 года инцидент отсутствует, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее газета The New York Times сообщила, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование этого инцидента не проводилось. Как пишет газета, удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против ИГ*, однако официально американские военные никогда этого не признавали. При этом, как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70.
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"Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий задался вопросом, была ли реакция мирового сообщества или американских политиков на инцидент. "Конечно, нет", - ответил депутат. Вместе с тем, он напомнил о присутствии в регионе шесть лет назад российских военных, когда "на Западе началась истерика, а интернет заполонили фейки о якобы жертвах среди населения при нанесении Россией ударов".
"Вот разница в "мировосприятии". Точнее - вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов", - добавил политик.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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