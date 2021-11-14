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Аналитик назвал Севастополь регионом с худшей платежной дисциплиной
Аналитик назвал Севастополь регионом с худшей платежной дисциплиной - РИА Новости, 14.11.2021
Аналитик назвал Севастополь регионом с худшей платежной дисциплиной
Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и республике Крым, следует из... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:09
2021-11-14T08:10
экономика
севастополь
новгородская область
максим осадчий
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и республике Крым, следует из данных Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте - Чукотский автономный округ (+32,2%)", - привел аналитик данные.В целом по России темп роста просрочки составил 13%. Снижение зафиксировано только в двух регионах: в Бурятии (-5,5%) и Новгородской области (-1,6%), указал Осадчий.Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Так, в Севастополе розничный кредит вырос за год на 54,7%, в республике Крым – на 46,8%, тогда как в целом по РФ – на 22,3%, отметил аналитик. Снижение розничного кредита в рублях не было зарегистрировано ни в одном из регионов, добавил он."Опережающий рост как розничного кредита, так и просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с эффектом низкой базы", - пояснил Осадчий.
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экономика, севастополь, новгородская область, максим осадчий, россия
08:09 14.11.2021 (обновлено: 08:10 14.11.2021)
 
Аналитик назвал Севастополь регионом с худшей платежной дисциплиной

Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам зафиксировали в Севастополе

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и республике Крым, следует из данных Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте - Чукотский автономный округ (+32,2%)", - привел аналитик данные.
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В целом по России темп роста просрочки составил 13%. Снижение зафиксировано только в двух регионах: в Бурятии (-5,5%) и Новгородской области (-1,6%), указал Осадчий.
Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Так, в Севастополе розничный кредит вырос за год на 54,7%, в республике Крым – на 46,8%, тогда как в целом по РФ – на 22,3%, отметил аналитик. Снижение розничного кредита в рублях не было зарегистрировано ни в одном из регионов, добавил он.
"Опережающий рост как розничного кредита, так и просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с эффектом низкой базы", - пояснил Осадчий.
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ЭкономикаСевастопольНовгородская областьМаксим ОсадчийРоссия
 
 
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