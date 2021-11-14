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https://ria.ru/20211114/rosoboroneksport-1758978282.html
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией - РИА Новости, 14.11.2021
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
Контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО-ПРО С-400 пока не подписан, но работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:08
2021-11-14T11:08
безопасность
анкара
турция
рособоронэкспорт
с-400 «триумф»
александр михеев
россия
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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО-ПРО С-400 пока не подписан, но работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах."Рособоронэкспорт развивает сотрудничество с Турцией в области ВТС. Мы обсуждаем в том числе и различные проекты в формате индустриального партнерства. Готовы к реализации широкого спектра отношений как в интересах ПВО страны, так и других видов вооруженных сил",- сказал Михеев, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку второго полка С-400.При этом он напомнил, что "Рособоронэкспорт" исполнил первый контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" без нареканий с турецкой стороны и с опережением оговоренных в контракте сроков. "Уверен, что при финальном достижении договоренностей по другим контрактам турецкая сторона при необходимости объявит о них", - сказал Михеев.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.
https://ria.ru/20210827/checkmate-1747445631.html
https://ria.ru/20211104/turtsiya-1757709608.html
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безопасность, анкара, турция, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», александр михеев, россия
11:08 14.11.2021
 
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о развитии ВТС с Турцией без второго контракта на С-400

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО-ПРО С-400 пока не подписан, но работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Рособоронэкспорт развивает сотрудничество с Турцией в области ВТС. Мы обсуждаем в том числе и различные проекты в формате индустриального партнерства. Готовы к реализации широкого спектра отношений как в интересах ПВО страны, так и других видов вооруженных сил",- сказал Михеев, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку второго полка С-400.
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При этом он напомнил, что "Рособоронэкспорт" исполнил первый контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" без нареканий с турецкой стороны и с опережением оговоренных в контракте сроков. "Уверен, что при финальном достижении договоренностей по другим контрактам турецкая сторона при необходимости объявит о них", - сказал Михеев.
Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.
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БезопасностьАнкараТурцияРособоронэкспортС-400 «Триумф»Александр МихеевРоссия
 
 
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