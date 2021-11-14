05:36 14.11.2021 (обновлено: 09:25 14.11.2021)
Глава МИД Британии сделала запоздалое заявление по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Британии Трасс призвала ЕС бойкотировать газопровод "Северный поток — 2"
ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально завершилось еще в сентябре.
"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток — 2", — заявила министр в статье для газеты The Sunday Telegraph.
По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
10 сентября, 10:05Строительство "Северного потока —2" завершено