https://ria.ru/20211114/protivostoyanie-1758964985.html

Глава МИД Британии сделала запоздалое заявление по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Британии сделала запоздалое заявление по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 14.11.2021

Глава МИД Британии сделала запоздалое заявление по "Северному потоку — 2"

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T05:36

2021-11-14T05:36

2021-11-14T09:25

в мире

великобритания

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока —2", которое на самом деле официально завершилось еще в сентябре.По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html

https://ria.ru/20210910/potok-1749466504.html

великобритания

россия

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2021

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в мире, великобритания, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия