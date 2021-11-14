https://ria.ru/20211114/pobeg-1759012206.html

В Ленинградской области СК организовал проверку после побега заключенного

В Ленинградской области СК организовал проверку после побега заключенного - РИА Новости, 14.11.2021

В Ленинградской области СК организовал проверку после побега заключенного

Следственный комитет организовал проверку по факту халатности сотрудников колонии поселения в Ленобласти, заключённый которой проходил лечение в больнице и... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:59

2021-11-14T17:59

2021-11-14T17:59

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту халатности сотрудников колонии поселения в Ленобласти, заключённый которой проходил лечение в больнице и сбежал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области."Проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц колонии поселения, в результате которой произошёл побег осуждённого из Волосовской межрайонной больницы", - сообщили в пресс-службе СК.В УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по их информации, осуждённый 1985 года рождения уклонился от отбывания наказания в колонии-поселении № 1."Мужчина находился в областной Волосовской межрайонной больнице на стационарном лечении, в соответствии с законодательством без охраны. 14 ноября сотрудниками колонии-поселения № 1 было выявлено отсутствие осужденного на месте", - рассказали в пресс-службе УФСИН.В ведомстве уточнили, что поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали. Сейчас личным составом УФСИН проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание осужденного.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия