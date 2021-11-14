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https://ria.ru/20211114/pensiya-1758958161.html
Как получить максимальную пенсию
Какие документы нужны для получения максимальной пенсии - РИА Новости, 14.11.2021
Как получить максимальную пенсию
Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T02:17
2021-11-14T02:17
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность. При этом должен быть учтен весь рабочий стаж и официальные доходы, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. Сейчас она формируется из страховых взносов. Они составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем больше размер отчислений, отправляемых работодателем в фонд.Эксперт напомнила, что с 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР. Обращаясь за начислением пенсии, нужно подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Деньги, заработанные гражданином с 2002 года, отражены на лицевом счёте, напомнила специалист.Чтобы получить максимально возможную пенсию, нужны следующие документы: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, рудн
02:17 14.11.2021
 
Какие документы нужны для получения максимальной пенсии

Экономист Григорьева перечислила документы, необходимые для получения максимальной пенсии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность. При этом должен быть учтен весь рабочий стаж и официальные доходы, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. Сейчас она формируется из страховых взносов. Они составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем больше размер отчислений, отправляемых работодателем в фонд.
Эксперт напомнила, что с 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР. Обращаясь за начислением пенсии, нужно подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Деньги, заработанные гражданином с 2002 года, отражены на лицевом счёте, напомнила специалист.
Чтобы получить максимально возможную пенсию, нужны следующие документы: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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