https://ria.ru/20211114/pensiya-1758958161.html

Как получить максимальную пенсию

Какие документы нужны для получения максимальной пенсии - РИА Новости, 14.11.2021

Как получить максимальную пенсию

Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру,... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T02:17

2021-11-14T02:17

2021-11-14T02:17

общество

пенсия

пенсионный фонд рф

рудн

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность. При этом должен быть учтен весь рабочий стаж и официальные доходы, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. Сейчас она формируется из страховых взносов. Они составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем больше размер отчислений, отправляемых работодателем в фонд.Эксперт напомнила, что с 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР. Обращаясь за начислением пенсии, нужно подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Деньги, заработанные гражданином с 2002 года, отражены на лицевом счёте, напомнила специалист.Чтобы получить максимально возможную пенсию, нужны следующие документы: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.

https://ria.ru/20211113/pensii-1758949567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсия, пенсионный фонд рф, рудн