https://ria.ru/20211114/oruzhie-1758969886.html

Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400

Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400 - РИА Новости, 14.11.2021

Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400

Россия вскоре поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:05

2021-11-14T09:05

2021-11-14T09:52

в мире

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

россия

китай

дели

нато

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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия вскоре поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow."До конца года будет поставлен первый дивизион", — сказал он.С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как сообщалось ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

https://ria.ru/20211027/sanktsii-1756428208.html

https://ria.ru/20200707/1574018330.html

индия

россия

китай

дели

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», россия, китай, дели, нато, дмитрий шугаев