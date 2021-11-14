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Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400
Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400 - РИА Новости, 14.11.2021
Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400
Россия вскоре поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:05
2021-11-14T09:05
2021-11-14T09:52
в мире
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
россия
китай
дели
нато
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия вскоре поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow."До конца года будет поставлен первый дивизион", — сказал он.С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как сообщалось ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
https://ria.ru/20211027/sanktsii-1756428208.html
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индия
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в мире, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», россия, китай, дели, нато, дмитрий шугаев
09:05 14.11.2021 (обновлено: 09:52 14.11.2021)
Глава ФСВТС уточнил сроки поставки Индии первого дивизиона С-400
Глава ФСВТС уточнил, что Россия поставит Индии первый дивизион С-400 до конца 2021 года