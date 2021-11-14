https://ria.ru/20211114/murmansk-1758983299.html

Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели

Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели - РИА Новости, 14.11.2021

Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели

Аэропорт Мурманска закрыт по метеоусловиям, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет, следует из данных на сайте аэропорта. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:27

2021-11-14T12:27

2021-11-14T12:27

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска закрыт по метеоусловиям, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет, следует из данных на сайте аэропорта."Только 14.11.2021 аэродром Мурманск закрыт по метеоусловиям с 11.00 до 15.00", - говорится в сообщении.Как следует из данных онлайн-табло, четыре рейса задерживаются на вылет и столько же – на прилет.По данным мурманского гидрометцентра, днем в воскресенье на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

мурманская область

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мурманская область, мурманск