https://ria.ru/20211114/murmansk-1758983299.html
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели - РИА Новости, 14.11.2021
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели
Аэропорт Мурманска закрыт по метеоусловиям, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет, следует из данных на сайте аэропорта. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T12:27
2021-11-14T12:27
2021-11-14T12:27
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска закрыт по метеоусловиям, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет, следует из данных на сайте аэропорта."Только 14.11.2021 аэродром Мурманск закрыт по метеоусловиям с 11.00 до 15.00", - говорится в сообщении.Как следует из данных онлайн-табло, четыре рейса задерживаются на вылет и столько же – на прилет.По данным мурманского гидрометцентра, днем в воскресенье на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег.
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мурманская область, мурманск
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели, задерживаются несколько рейсов