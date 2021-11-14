https://ria.ru/20211114/moshenniki-1758958627.html
Что знают мошенники о ваших банковских данных
Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков - РИА Новости, 14.11.2021
Что знают мошенники о ваших банковских данных
Персональные данные, которые попадают в руки аферистам, обычно сводится к ФИО и номеру телефона клиента банка. Но бывает, что атакующие при звонке называют... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T03:18
2021-11-14T03:18
2021-11-14T03:18
технологии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Персональные данные, которые попадают в руки аферистам, обычно сводится к ФИО и номеру телефона клиента банка. Но бывает, что атакующие при звонке называют последние цифры карты, проведенные операции за месяц и даже паспортные данные, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.Мошенники получают сведения из разных источников: начиная с утечек баз данных банков, заканчивая подкупом сотрудниками банка. Преступники ищут уязвимости в онлайн-банках или на сайтах магазинов, у голосовых помощников, а также в чат-ботах.Вышеупомянутое обычно выливается в "звонок из службы поддержки банка". Кроме того, звонят от имени участковых, МФО и иных организаций.Атаки могут быть весьма агрессивными: кроме звонков, жертве отправляют электронные письма, содержащие вирус, совершаются попытки взлома почты, перевыпуска сим-карты. Так что в случае подозрительных СМС, звонков и уведомлений нужно быть настороже, предупредил эксперт.Чтобы сберечь данные от аферистов, эксперт советует использовать специальную карту для онлайн-покупок, чтобы не "светить" зарплатную", создавать отдельные почтовые ящики, пользоваться только официальным ПО и создавать сложные уникальные пароли.
https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752830192.html
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технологии, positive technologies, мошенничество, россия
Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
Эксперт Костиков предупредил, что мошенники могут знать данные вашей банковской карты
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Персональные данные, которые попадают в руки аферистам, обычно сводится к ФИО и номеру телефона клиента банка. Но бывает, что атакующие при звонке называют последние цифры карты, проведенные операции за месяц и даже паспортные данные, рассказал агентству "Прайм"
руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies
Максим Костиков.
"Это говорит о более тщательной подготовке", — отметил он.
Мошенники получают сведения из разных источников: начиная с утечек баз данных банков, заканчивая подкупом сотрудниками банка. Преступники ищут уязвимости в онлайн-банках или на сайтах магазинов, у голосовых помощников, а также в чат-ботах.
Вышеупомянутое обычно выливается в "звонок из службы поддержки банка". Кроме того, звонят от имени участковых, МФО и иных организаций.
Атаки могут быть весьма агрессивными: кроме звонков, жертве отправляют электронные письма, содержащие вирус, совершаются попытки взлома почты, перевыпуска сим-карты. Так что в случае подозрительных СМС, звонков и уведомлений нужно быть настороже, предупредил эксперт.
Чтобы сберечь данные от аферистов, эксперт советует использовать специальную карту для онлайн-покупок, чтобы не "светить" зарплатную", создавать отдельные почтовые ящики, пользоваться только официальным ПО и создавать сложные уникальные пароли.