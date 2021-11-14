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Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях
Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях - РИА Новости, 14.11.2021
Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях
Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина, испытал сильное потрясение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T05:28
2021-11-14T05:28
2021-11-14T10:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина, испытал сильное потрясение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.В субботу на станции "Сходненская" неизвестный спрыгнул на рельсы перед приближающимся составом. Его попытался остановить другой пассажир, но попал под колеса и умер. Мужчина, выскочивший на пути, остался жив и скрылся с места происшествия.Инцидент нарушил движение на участке между станциями "Планерная" и "Спартак": там встали около 20 поездов.
https://ria.ru/20211113/metro-1758948794.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
05:28 14.11.2021 (обновлено: 10:31 14.11.2021)
Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях
Машинист московского метро получил психологическую травму после смерти мужчины на путях