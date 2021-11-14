https://ria.ru/20211114/mashinist-1758964860.html

Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях

Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях - РИА Новости, 14.11.2021

Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях

Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина, испытал сильное потрясение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T05:28

2021-11-14T05:28

2021-11-14T10:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина, испытал сильное потрясение, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.В субботу на станции "Сходненская" неизвестный спрыгнул на рельсы перед приближающимся составом. Его попытался остановить другой пассажир, но попал под колеса и умер. Мужчина, выскочивший на пути, остался жив и скрылся с места происшествия.Инцидент нарушил движение на участке между станциями "Планерная" и "Спартак": там встали около 20 поездов.

https://ria.ru/20211113/metro-1758948794.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва