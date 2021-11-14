https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758977677.html

В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.11.2021

В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:02

2021-11-14T11:02

2021-11-14T11:02

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3734, 2. Санкт-Петербург – 3144, 2. Московская область – 2955", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах - 39, 20 и 16 соответственно.

https://ria.ru/20211114/umershie-1758977530.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19