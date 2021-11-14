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В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:02
2021-11-14T11:02
2021-11-14T11:02
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3734, 2. Санкт-Петербург – 3144, 2. Московская область – 2955", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах - 39, 20 и 16 соответственно.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом, в Подмосковье — 2955