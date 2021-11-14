https://ria.ru/20211114/kombinat-1759035793.html

Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината

Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината - РИА Новости, 14.11.2021

Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината

Пожара на территории Новолипецкого металлургического комбината нет, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:38

2021-11-14T22:38

2021-11-14T22:40

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150976/14/1509761420_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_0210ed9c89667e8cb4724fa9e53a8cae.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Пожара на территории Новолипецкого металлургического комбината нет, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел взрыв. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий, которого извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.В ГУМЧС по региону рассказали, что произошел пожар в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината."Пожара там точно нет. Мы пока выясняем", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211106/gaz-1757867194.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк