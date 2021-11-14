https://ria.ru/20211114/kombinat-1759035793.html
Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината
Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината - РИА Новости, 14.11.2021
Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината
Пожара на территории Новолипецкого металлургического комбината нет, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:38
2021-11-14T22:38
2021-11-14T22:40
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Пожара на территории Новолипецкого металлургического комбината нет, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел взрыв. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий, которого извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.В ГУМЧС по региону рассказали, что произошел пожар в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината."Пожара там точно нет. Мы пока выясняем", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211106/gaz-1757867194.html
липецк
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
22:38 14.11.2021 (обновлено: 22:40 14.11.2021)
Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината
Представитель НЛМК опроверг сообщения о пожаре на территории комбината