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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211114/kino-1758732421.html
Кинотеатры открыты. Фильмы, которые точно стоит посмотреть на этой неделе
Кинотеатры открыты. Фильмы, которые точно стоит посмотреть на этой неделе - РИА Новости, 14.11.2021
Кинотеатры открыты. Фильмы, которые точно стоит посмотреть на этой неделе
В прокате передышка от громких голливудских релизов. Этот уик-энд вообще уникальный: множество авторских картин всевозможных жанров. Из разных стран — приятно... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:00
2021-11-14T08:01
культура
педро альмодовар
тильда суинтон
кино
кино и сериалы
куда сходить
что посмотреть
лучшие фильмы
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. В прокате передышка от громких голливудских релизов. Этот уик-энд вообще уникальный: множество авторских картин всевозможных жанров. Из разных стран — приятно хотя бы посредством большого экрана где-то побывать в ковидную эпоху. Выбор такой: тайская лента, снятая в Колумбии, датская кулинарная мелодрама с гастрономическими изысками. А еще испанская классика с полной туристической программой — прогулки по городу, коррида. Почему эти три картины стоит посмотреть — в материале РИА Новости.Тайская голова взрывается в Колумбии"Память" — один из важнейших фильмов 2021 года. Подобное определение можно отнести к каждой новой работе тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, вышедшей в любое время. За картину "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" он получил в Каннах "Золотую ветвь", за "Память" на том же фестивале — приз жюри. Это что-то типа третьего места. И есть ощущение, что ленту сильно недооценили. Постановщик со сложным именем добавил себе шансов собрать хоть какую-то аудиторию в кино, когда взял на главную роль Тильду Суинтон. Она — интернациональный феномен, актриса себе на уме. Тильда идеально подходит для того, чтобы с ее помощью рассказать что-то совершенно потустороннее.Персонаж Суинтон приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за умирающей сестрой, и внезапно переживает экзистенциальный опыт — слышит звук взрыва. Оказывается, это так называемый синдром взрывающейся головы, которому нет медицинского объяснения. Героиня начинает исследовать эту напасть. Сталкивается с разными потусторонними вещами, узнает, что у всех предметов на Земле есть память. Знакомится с человеком, который умирает, засыпая, а просыпаясь — реинкарнирует. Ну и так далее. Все это отчасти звучит как бред опасного сумасшедшего. Но у Вирасетакуна каждый раз получается удивительным образом не впадать в шизофазию. Он снимает кино, в котором ничего не происходит — и одновременно происходит все на свете. Вслед за ним ты завороженно наблюдаешь за тем, как колышется трава на ветру. Это околдовало и Оскаровский комитет Колумбии — они отправили "Память" на соискание премии Американской киноакадемии. А значит, у фильма есть шансы еще отхватить наград. Так что лучше изучить этот экземпляр мощнейшего видеоарта заблаговременно, пока о нем не заговорили все.Датчане и шведы готовят счастье по рецептуЕсть в прокате зрительское предложение и полегче, на более широкий спрос. Мелодрама, опять-таки со звездой — Николаем Костером-Вальдау, сыгравшим Джейме Ланнистера в "Игре престолов". Еще и сюжет связан с приготовлением еды, а за ним всегда приятно наблюдать. Подобное зрелище повышает аппетит, не только в пищеварительном смысле, но и вообще. Именно это и подразумевает русскоязычное название фильма — "Вкус жизни".История на самом деле довольно незамысловатая: двое знакомятся на вечеринке, заводят семью, детей и теперь мечтают создать мишленовский ресторан. Но все идет не по плану — никак не удается осуществить желание. Еще и персонаж Костера-Вальдау получает анонимку о том, что жена ему якобы не верна. Но за этой очевидно пересоленной завязкой, а затем и за развитием все же очень интересно наблюдать. И вот почему.Во-первых, картина выходит вовремя — в момент повышенного интереса к российскому ресторанному делу. Мишленовский гид пришел к нам и оценил пока только московских шеф-поваров. И как раз сейчас очень интересно поразмышлять о философской подоплеке гастрономии, которая иногда превращается в монашеское служение великой идее — изобрести такой вкус, до которого никто не додумался. Во-вторых, все это ловко зарифмовано с романтической историей про доверие, которое еще важнее, если вы занимаетесь общим делом.Испанский классик красиво заламывает руки"Поговори с ней" Педро Альмодовара — одна из лучших картин испанского режиссера. И посмотреть ее стоит вне зависимости от того, что вы видели из его фильмографии раньше и как вы к этому относитесь. У Педро раз на раз действительно не приходится. Но с этой работой в его творчестве изменилось сразу многое.Как минимум это первая картина Альмодовара, полностью вдохновленная стилем мыльных опер, зачастую испаноязычных, телевизионных и надрывных. Здесь столько хлопот и проблем, что хватило бы на несколько фильмов: сразу две женщины в коме, вокруг их кроватей — несколько мужчин. Санитар Бениньо со всей нежностью заботится о танцовщице Алисии, которая не подает признаков жизни. А журналист и автор путеводителей Марко проводит много времени у койки подруги-тореро Лидии. Зрелищность тавромахии (боя быков) совмещается с тончайшим лиризмом. Альмодовар сплетает все сюжетные нити — в общем, видна натуральная магия кино. Хотя картина, безусловно, относится к жанру грешного удовольствия, но такого, которое не стыдно и получить. Важно: фильм не новый, 2002 года, но его все же стоит посмотреть на широком экране, раз уж появилась такая уникальная возможность.
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педро альмодовар, тильда суинтон, кино, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , лучшие фильмы, лучшие фильмы 2021
08:00 14.11.2021 (обновлено: 08:01 14.11.2021)
 

Кинотеатры открыты. Фильмы, которые точно стоит посмотреть на этой неделе

© Zentropa (2021)Кадр из фильма "Вкус жизни"
Кадр из фильма Вкус жизни
© Zentropa (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. В прокате передышка от громких голливудских релизов. Этот уик-энд вообще уникальный: множество авторских картин всевозможных жанров. Из разных стран — приятно хотя бы посредством большого экрана где-то побывать в ковидную эпоху. Выбор такой: тайская лента, снятая в Колумбии, датская кулинарная мелодрама с гастрономическими изысками. А еще испанская классика с полной туристической программой — прогулки по городу, коррида. Почему эти три картины стоит посмотреть — в материале РИА Новости.

Тайская голова взрывается в Колумбии

"Память" — один из важнейших фильмов 2021 года. Подобное определение можно отнести к каждой новой работе тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, вышедшей в любое время. За картину "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" он получил в Каннах "Золотую ветвь", за "Память" на том же фестивале — приз жюри. Это что-то типа третьего места. И есть ощущение, что ленту сильно недооценили.
Постановщик со сложным именем добавил себе шансов собрать хоть какую-то аудиторию в кино, когда взял на главную роль Тильду Суинтон. Она — интернациональный феномен, актриса себе на уме. Тильда идеально подходит для того, чтобы с ее помощью рассказать что-то совершенно потустороннее.
© 185 Films (2021)

Тильда Суинтон в фильме "Память"

Кадр из фильма Память
1 из 3

Тильда Суинтон в фильме "Память"

© 185 Films (2021)
© 185 Films (2021)Кадр из фильма "Память"
Кадр из фильма Память
2 из 3
Кадр из фильма "Память"
© 185 Films (2021)
© 185 Films (2021)

Эпизод из фильма "Память"

Кадр из фильма Память
3 из 3

Эпизод из фильма "Память"

© 185 Films (2021)
1 из 3

Тильда Суинтон в фильме "Память"

© 185 Films (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Память"
© 185 Films (2021)
3 из 3

Эпизод из фильма "Память"

© 185 Films (2021)
Персонаж Суинтон приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за умирающей сестрой, и внезапно переживает экзистенциальный опыт — слышит звук взрыва. Оказывается, это так называемый синдром взрывающейся головы, которому нет медицинского объяснения. Героиня начинает исследовать эту напасть. Сталкивается с разными потусторонними вещами, узнает, что у всех предметов на Земле есть память. Знакомится с человеком, который умирает, засыпая, а просыпаясь — реинкарнирует. Ну и так далее.
© 185 Films (2021)Кадр из фильма "Память"
Кадр из фильма Память
1 из 2
Кадр из фильма "Память"
© 185 Films (2021)
© 185 Films (2021)

Эпизод из фильма "Память"

Кадр из фильма Память
2 из 2

Эпизод из фильма "Память"

© 185 Films (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Память"
© 185 Films (2021)
2 из 2

Эпизод из фильма "Память"

© 185 Films (2021)
Все это отчасти звучит как бред опасного сумасшедшего. Но у Вирасетакуна каждый раз получается удивительным образом не впадать в шизофазию. Он снимает кино, в котором ничего не происходит — и одновременно происходит все на свете. Вслед за ним ты завороженно наблюдаешь за тем, как колышется трава на ветру. Это околдовало и Оскаровский комитет Колумбии — они отправили "Память" на соискание премии Американской киноакадемии. А значит, у фильма есть шансы еще отхватить наград. Так что лучше изучить этот экземпляр мощнейшего видеоарта заблаговременно, пока о нем не заговорили все.
© 185 Films (2021)Кадр из фильма "Память"
Кадр из фильма Память
© 185 Films (2021)
Кадр из фильма "Память"

Датчане и шведы готовят счастье по рецепту

Есть в прокате зрительское предложение и полегче, на более широкий спрос. Мелодрама, опять-таки со звездой — Николаем Костером-Вальдау, сыгравшим Джейме Ланнистера в "Игре престолов". Еще и сюжет связан с приготовлением еды, а за ним всегда приятно наблюдать. Подобное зрелище повышает аппетит, не только в пищеварительном смысле, но и вообще. Именно это и подразумевает русскоязычное название фильма — "Вкус жизни".
© Zentropa (2021)

Эпизод из фильма "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
1 из 3

Эпизод из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
© Zentropa (2021)Кадр из фильма "Вкус жизни"
Кадр из фильма Вкус жизни
2 из 3
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
© Zentropa (2021)

Фрагмент фильма "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
3 из 3

Фрагмент фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
1 из 3

Эпизод из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
3 из 3

Фрагмент фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
История на самом деле довольно незамысловатая: двое знакомятся на вечеринке, заводят семью, детей и теперь мечтают создать мишленовский ресторан. Но все идет не по плану — никак не удается осуществить желание. Еще и персонаж Костера-Вальдау получает анонимку о том, что жена ему якобы не верна. Но за этой очевидно пересоленной завязкой, а затем и за развитием все же очень интересно наблюдать. И вот почему.
© Zentropa (2021)Кадр из фильма "Вкус жизни"
Кадр из фильма Вкус жизни
1 из 2
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
© Zentropa (2021)

Картина "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
2 из 2

Картина "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
2 из 2

Картина "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
Во-первых, картина выходит вовремя — в момент повышенного интереса к российскому ресторанному делу. Мишленовский гид пришел к нам и оценил пока только московских шеф-поваров. И как раз сейчас очень интересно поразмышлять о философской подоплеке гастрономии, которая иногда превращается в монашеское служение великой идее — изобрести такой вкус, до которого никто не додумался.
Во-вторых, все это ловко зарифмовано с романтической историей про доверие, которое еще важнее, если вы занимаетесь общим делом.

Испанский классик красиво заламывает руки

"Поговори с ней" Педро Альмодовара — одна из лучших картин испанского режиссера. И посмотреть ее стоит вне зависимости от того, что вы видели из его фильмографии раньше и как вы к этому относитесь. У Педро раз на раз действительно не приходится. Но с этой работой в его творчестве изменилось сразу многое.
© Antena 3 Televisión (2002)Кадр из фильма "Поговори с ней"
Кадр из фильма Поговори с ней
© Antena 3 Televisión (2002)
Кадр из фильма "Поговори с ней"
Как минимум это первая картина Альмодовара, полностью вдохновленная стилем мыльных опер, зачастую испаноязычных, телевизионных и надрывных. Здесь столько хлопот и проблем, что хватило бы на несколько фильмов: сразу две женщины в коме, вокруг их кроватей — несколько мужчин. Санитар Бениньо со всей нежностью заботится о танцовщице Алисии, которая не подает признаков жизни. А журналист и автор путеводителей Марко проводит много времени у койки подруги-тореро Лидии.
© Antena 3 Televisión (2002)

Эпизод из фильма "Поговори с ней"

Кадр из фильма Поговори с ней
1 из 4

Эпизод из фильма "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
© Antena 3 Televisión (2002)

Фрагмент фильма "Поговори с ней"

Кадр из фильма Поговори с ней
2 из 4

Фрагмент фильма "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
© Antena 3 Televisión (2002)

Фильм "Поговори с ней"

Кадр из фильма Поговори с ней
3 из 4

Фильм "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
© Antena 3 Televisión (2002)Кадр из фильма "Поговори с ней"
Кадр из фильма Поговори с ней
4 из 4
Кадр из фильма "Поговори с ней"
© Antena 3 Televisión (2002)
1 из 4

Эпизод из фильма "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
2 из 4

Фрагмент фильма "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
3 из 4

Фильм "Поговори с ней"

© Antena 3 Televisión (2002)
4 из 4
Кадр из фильма "Поговори с ней"
© Antena 3 Televisión (2002)
Зрелищность тавромахии (боя быков) совмещается с тончайшим лиризмом. Альмодовар сплетает все сюжетные нити — в общем, видна натуральная магия кино. Хотя картина, безусловно, относится к жанру грешного удовольствия, но такого, которое не стыдно и получить.
Важно: фильм не новый, 2002 года, но его все же стоит посмотреть на широком экране, раз уж появилась такая уникальная возможность.
Кадр из фильма Вечные
8 ноября, 08:00Культура
"Вечные" — новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат
 
КультураПедро АльмодоварТильда СуинтонКиноКино и сериалыкуда сходитьчто посмотретьлучшие фильмылучшие фильмы 2021
 
 
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