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В Киеве заявили об усилении контроля на границе с Белоруссией
В Киеве заявили об усилении контроля на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.11.2021
В Киеве заявили об усилении контроля на границе с Белоруссией
Украинские службы усилили взаимодействие из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил на совещании о ситуации на границе Белоруссии и ЕС врио... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T21:25
2021-11-14T21:25
в мире
литва
оон
белоруссия
минск
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские службы усилили взаимодействие из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил на совещании о ситуации на границе Белоруссии и ЕС врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук.Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тысячи человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы Службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток."Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы", - цитирует Крука пресс-служба.Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС - это "одно из проявлений гибридной войны". "Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова.Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
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в мире, литва, оон, белоруссия, минск, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:25 14.11.2021
 
В Киеве заявили об усилении контроля на границе с Белоруссией

Глава Госслужбы по ЧС в Украине Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские службы усилили взаимодействие из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил на совещании о ситуации на границе Белоруссии и ЕС врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тысячи человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы Службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
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"Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы", - цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС - это "одно из проявлений гибридной войны". "Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова.
Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
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