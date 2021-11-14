13:38 14.11.2021 (обновлено: 14:17 14.11.2021)
Путин заявил, что узнал о ситуации на белорусско-польской границе из СМИ
Путин заявил, что узнал о миграционном кризисе на белорусско-польской границе из СМИ
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что из СМИ узнал о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, после этого он дважды созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва Кремль. Путин".
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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