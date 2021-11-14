https://ria.ru/20211114/goroda-1758984462.html

Белорусские правозащитники назвали города, в которые направляются мигранты

Белорусские правозащитники назвали города, в которые направляются мигранты - РИА Новости, 14.11.2021

Белорусские правозащитники назвали города, в которые направляются мигранты

Немецкие Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг указывают для переезда мигранты на белорусско-польской границе, сообщается в Telegram-канале белорусского центра "Системная РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:44

2021-11-14T12:44

2021-11-14T12:44

в мире

мюнхен

белоруссия

германия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Немецкие Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг указывают для переезда мигранты на белорусско-польской границе, сообщается в Telegram-канале белорусского центра "Системная правозащита"."На данный момент в адрес правозащитного центра поступило 38 письменных обращений с просьбой о помощи. Все обращения будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию", - приводятся в сообщении слова руководителя центра Дмитрия Белякова.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/zakharova-1758983529.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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в мире, мюнхен, белоруссия, германия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии