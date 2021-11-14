https://ria.ru/20211114/ekonomika-1758963875.html
Блинкен и глава МИД Китая обсудили восстановление мировой экономики
Блинкен и глава МИД Китая обсудили восстановление мировой экономики - РИА Новости, 14.11.2021
Блинкен и глава МИД Китая обсудили восстановление мировой экономики
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Ван И восстановление мирового ВВП в свете инфляции и нарушений в цепочке поставок, заявил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:09
2021-11-14T04:09
2021-11-14T04:09
в мире
сша
китай
ван и (политик)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Ван И восстановление мирового ВВП в свете инфляции и нарушений в цепочке поставок, заявил госдепартамент."Госсекретарь подчеркнул, что важно предпринять меры для обеспечения того, чтобы глобальное наличие энергоресурсов и волатильность цен не подвергли риску восстановление мировой экономики", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.На понедельник намечен саммит США-КНР.
https://ria.ru/20211114/tayvan-1758963650.html
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в мире, сша, китай, ван и (политик), энтони блинкен
Блинкен и глава МИД Китая обсудили восстановление мировой экономики
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Китая Ван И обсудили восстановление мировой экономики