https://ria.ru/20211114/donbass-1758973480.html

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2021

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:51

2021-11-14T09:51

2021-11-14T09:51

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 29 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП.

https://ria.ru/20211112/dnr-1758752103.html

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донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр