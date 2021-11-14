https://ria.ru/20211114/donbass-1758968838.html

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе - РИА Новости, 14.11.2021

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:53

2021-11-14T08:53

2021-11-14T08:53

в мире

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 12 ноября украинские силовики три раза нарушили режим тишины, обстреляв территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное из гранатомета.В свою очередь в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Лозовое на окраине Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Невельское (под контролем Киева – ред.) – Лозовое, выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211113/lnr-1758955366.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр