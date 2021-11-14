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Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
Врач рассказала, как избежать сахарного диабета - РИА Новости, 14.11.2021
Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T03:14
2021-11-14T03:14
2021-11-14T03:22
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом."Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, вовремя скорректировав образ жизни", - сказала Котешкова.По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность."А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами", - уточнила врач.
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общество, здоровье - общество
03:14 14.11.2021 (обновлено: 03:22 14.11.2021)
Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
Врач Котешкова: страдающие сахарным диабетом могли бы его избежать, изменив образ жизни
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.
"Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, вовремя скорректировав образ жизни", - сказала Котешкова.
По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность.
"А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами", - уточнила врач.